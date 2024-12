"Dios está conmigo": Mireddys González se pronunció tras juicio con Daddy Yankee y recibió críticas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de verse frente a frente en los tribunales con su aún esposo Daddy Yankee, Mireddys González se pronunció sobre la situación que está viviendo al estar en el ojo de la tormenta por haber retirado unos 100 millones de dólares de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc. y los depositó en su cuenta personal, así como en la de su hermana.

A través de sus redes sociales, la empresaria aseguró que "está pasando por una prueba" que le está poniendo Dios en su camino.

"El proceso que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú, mi papito Dios, tienes la última palabra, no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú, papito Dios, estás conmigo", se lee en su mensaje acompañado de una imagen donde está saliendo del juzgado.

Sin embargo, la mayoría de comentarios que ha recibido Mireddys González han cuestionado su religión y le han mostrado su apoyo a Daddy Yankee: "Si Dios te da más fuerzas, dejas a Daddy como un indigente en la calle", "Fueron 100 millones de dólares, a papá Dios no le gusta esas transferencias", "Hablando de Dios y peleando por dinero", "No confío en la gente que anda con Dios en la boca", "¿Por lo menos ya dio el diezmo de los 100 millones?", "DY nunca la dejaría desprotegida, era innecesario lo que hizo", "Papito Dios no tiene Instagram", fueron algunos de ellos.

Mensaje de Mireddys González tras el juicio con Daddy Yankee.Fuente: @mireddys

¿A qué acuerdos llegaron Daddy Yankee y Mireddys González?

El puertorriqueño Daddy Yankee retomó este viernes el control de sus empresas tras llegar a un acuerdo mutuo con su esposa, Mireddys González, en medio de un proceso de separación y divorcio entre ambos.

Entre esos acuerdos están que Daddy Yankee se convertiría en "el único oficial y representante de esas empresas", a la vez que 75 millones de dólares de ambas entidades "van a permanecer intocables por 30 días". Igualmente, que las hermanas no tuvieran más control de las determinaciones administrativas de las empresas.

"Fue un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha semblanza. Obviamente, las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que sucedió no son las mías. Yo siempre he respetado a la señora González. Les pido con mucha mansedumbre para que la respeten a ella", sostuvo el artista tras su salida de la sala.

Vestido completamente de negro, Daddy Yankee declaró ante la prensa al concluir la vista, acompañado de sus abogados, entre ellos, Carlos Díaz Olivo, quien aseguró que "no hay dinero aquí involucrado" en el acuerdo y que "la transacción que acordamos las partes fue de buena fe".

Daddy Yankee retoma el control de sus empresas tras un acuerdo mutuo con su esposa Mireddys González.Fuente: AFP

Daddy Yankee sobre su divorcio: “Es parte de mi proceso de vida”

En un comunicado, el cantante señaló que, si bien la separación no es un camino fácil, entiende que es lo mejor para continuar con su vida.

“Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar. Proteger mi estabilidad, mis hijos y todo lo construido a lo largo de tantos años”, manifestó el cantante de Rompe y Llamado de emergencia.

En otro momento, agradeció a su entorno que lo acompañó en los momentos más difíciles, precisando que no dará más declaraciones a la prensa sobre su divorcio de Mireddys González, con quien se casó en 1995.

“Agradezco profundamente a quienes nos han acompañado durante este viaje y les pido que respeten nuestra privacidad en este proceso. Sé que estas noticias pueden sorprender a muchos. Gracias por su apoyo incondicional. Estas serán mis únicas declaraciones”, acotó.

Finalmente, pidió a sus fans orar por él para que pueda seguir difundiendo su música. “Gracias por sus oraciones y por siempre permitirme compartir mi música y mi vida con ustedes. Ahora más que nunca confío en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestras vidas”, concluyó.

