"Siempre me tratas bonito": Daddy Yankee comparte emotivo mensaje tras su sorpresiva visita al Perú

El ícono del reguetón estuvo en Lima, donde paseó por Miraflores y el Barrio Chino, disfrutó de la gastronomía peruana y se dejó ver cercano con sus fanáticos.

Daddy Yankee sorprendió a sus seguidores peruanos con una visita inesperada a Lima. El puertorriqueño fue visto el fin de semana recorriendo la Calle Capón, en el Barrio Chino, y luego en Miraflores, siempre rodeado de fanáticos que lo aclamaban. “Gracias, Perú, porque siempre me tratas bonito”, comentó días después en redes sociales.

En un video, publicado en su cuenta de TikTok el último jueves, el cantante recordó su viaje. Se le ve bajando de una camioneta en pleno Barrio Chino con un look urbano y deportivo. Rodeado de seguridad, se mostró sonriente y accesible con sus seguidores. Apenas se dejó ver, la multitud empezó a gritar su nombre y grabar la escena con sus celulares.

Daddy Yankee en Lima

Desde el segundo piso de un restaurante de comida chifa, Daddy Yankee saludó a los fans que lo esperaban en la calle, abarrotada de personas coreando su nombre. Luego se retiró rumbo a Miraflores, donde se hospedó en un hotel. Por la noche volvió a salir y se acercó a quienes lo esperaban con fotos y flores. “Que Dios te bendiga”, les dijo entre sonrisas y gestos de cariño.

En declaraciones a Arriba Mi Gente, el cantante puertorriqueño compartió su entusiasmo por la gastronomía peruana: “Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida, que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”.

El mensaje de Daddy Yankee

La visita a Perú ocurrió tres años después de su último concierto en Lima. Tras su paso por la ciudad, Daddy Yankee compartió en redes un video con imágenes de su recorrido y un mensaje a sus seguidores: “Gracias, Perú, porque siempre me tratas bonito. Sonríele a la vida, Dios es bueno”.

La publicación generó miles de reacciones, entre ellas la del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga: “Gracias por visitar a nuestro amado Perú y por llevar el mensaje de Dios. Siempre serás bienvenido. A sonreírle a la vida”.

El artista también fue grabado paseando por Miraflores y tomándose fotos con sus fanáticos. Consultado por la prensa sobre el motivo de su visita, respondió: “Estamos en un par de proyectos”. Esa misma noche, las cámaras de RPP lo captaron saludando a sus seguidores: “Perú, los amo mucho. Y recuerden, mi gente, que Jesús es el camino, la verdad y la vida”, expresó.

