"En Perú se come a otro nivel": Daddy Yankee rompe su silencio y revela el motivo de su visita en Lima

Daddy Yankee contó el motivo de su visita en Lima y destacó su admiración por la comida peruana.
Daddy Yankee contó el motivo de su visita en Lima y destacó su admiración por la comida peruana. | Fuente: Instagram (daddyyankee)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Encantado con el Perú! El cantante Daddy Yankee confesó ser "amante" de la comida peruana luego de ser visto en Miraflores y en el Barrio Chino donde saludó a sus fans.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daddy Yankee expresó su amor por la comida peruana. El ídolo del reguetón rompió su silencio y explicó el motivo de su sorpresiva visita en Lima luego de ser visto en las calles y mercados de Miraflores y el Centro de Lima donde generó toda una algarabía entre los fanáticos que se cruzaban con él.

El intérprete de Gasolina y Lo que pasó pasó volvió al Perú luego de tres años tras dar su último concierto en octubre de 2022 en el Estadio Nacional, pero esta vez no fue para un espectáculo. El cantante puertorriqueño arribó a la capital peruana donde fue visto comienzo butifarra, picarones, chifa y bebiendo chicha.

“Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida que aquí (en Perú) se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”, declaró ‘El Cangri’ a las cámaras del programa Arriba Mi Gente.

El intérprete de género urbano visitó el restaurante Mayta y estuvo acompañado del chef Jaime Pesaque para luego acudir al mercado Santa Cruz en Miraflores. Por otro lado, RPP captó a DY saludando a sus fans al salir de un hotel en el distrito limeño. “Perú, los amo mucho y que recuerden toda mi gente que Jesús es el camino a la verdad y la vida”, expresó.

Finalmente, Daddy Yankee fue consultado sobre el motivo de su visita sorpresiva a nuestro país. “Estamos en un par de proyectos”, fue su contundente respuesta a Arriba Mi Gente sin dar mayores detalles de su llegada. ¿Regresará pronto? Esperemos.

Daddy Yankee fue visto en Miraflores y en el Barrio Chino

Daddy Yankee fue grabado paseando por las calles de Miraflores el último viernes. Diversos videos en TikTok y redes sociales mostraban al intérprete de Llamado de emergencia y Rompe tomándose fotos con sus fans que no podían creer haberse cruzado con el cantante puertorriqueño.

Pese al fuerte dispositivo de seguridad, Daddy Yankee se tomó tiempo de firmar autógrafos, posar con sus fanáticos y recibir el cariño de las personas que lo veían pasear en Lima.

Al día siguiente, el sábado, 'El cangri' desató un gran alboroto al visitar el Mercado Santa Cruz, en Miraflores, con el fin de degustar los platos, desayunos y bebidas que ofrecía el mercado.

Eso no es todo. El legendario ‘Big Boss’ del reguetón apareció en otro video comiendo dentro de un conocido Chifa de la Calle Capón en el Barrio Chino. Acto seguido, se asomó al balcón del local para saludar a sus fans que grababan y gritaban su nombre.

Seguidamente, descendió de su camioneta para caminar, acompañado por su seguridad, por la Calle Capón en el Centro de Lima y ver los diversos productos que estaban en venta en la zona.

Daddy Yankee fue visto en las calles de Miraflores y en el Barrio Chino el fin de semana.
Daddy Yankee fue visto en las calles de Miraflores y en el Barrio Chino el fin de semana. | Fuente: Instagram (daddyyankee)

Rafael López Aliaga agradeció a Daddy Yankee por su visita a Lima

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no desaprovechó la oportunidad para saludar a Daddy Yankee.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, y en las redes de la Municipalidad de Lima, el burgomaestre resaltó la visita del ídolo del reguetón.

“El muy querido Daddy Yankee. Hombre famosísimo en el mundo. Gracias por tu visita a Lima. Te queremos mucho. Quédate todo el tiempo que quieras”, comenzó diciendo la autoridad destacando la carrera musical de El jefe.

Por último, exhortó al cantante y compositor a seguir visitando los diversos sitios turísticos de la capital.

“Te hemos visto en la Calle Capón. Te agradezco por toda la felicidad y alegría que le das a tanta gente con tu música y tu otra música para alabanza a Dios. Muchas gracias por tu trabajo, tu visita, eres un ciudadano más de Lima. Te queremos”, concluyó.

