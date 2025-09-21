Daddy Yankee está en Lima: cantante salió de hotel en Miraflores tras ser captado en el Barrio Chino [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daddy Yankee está en Lima. El popular cantante puertorriqueño fue captado este domingo 21 de setiembre saliendo de un hotel en el distrito de Miraflores y saludando a todos sus fans que estaban en los exteriores del lugar para poder verlo.

Las cámaras de RPP pudieron grabar el preciso momento en que el ícono del reguetón salió del hotel miraflorino donde está hospedado desde su llegada a la capital peruana el último viernes desatando la euforia de sus fans.

En las imágenes, grabadas por RPP, se puede ver al artista de 49 años vestido con una casaca blanca, un pantalón beige y sus característicos lentes oscuros. DY subió a una camioneta negra acompañado de una decena de miembros de su seguridad.

Antes de abordar el vehículo, el intérprete de Gasolina y Lo que pasó pasó alzó sus brazos saludando a las personas que coreaban su nombre y que mostraban su felicidad al ver al reconocido cantante. “Si lo vi. Es muy lindo. Su sonrisa, es todo hermoso. Muy lindo, me encanta. Ojalá vuelva pronto. Fue espectacular”, expresó una fanática.

¿Daddy Yankee dará un concierto en Lima?

Daddy Yankee no dará un concierto en Lima. RPP pudo conocer que el también productor discográfico no tiene programado ningún show en nuestro país por lo que el motivo de su visita sigue siendo desconocido. No obstante, se pudo ver al reguetonero paseando por Miraflores y el Centro de Lima siendo saludado incluso por autoridades locales.

Daddy Yankee sorprendió a los peruanos tras su visita a Lima desde el último viernes. | Fuente: Instagram (daddyyankee)

Daddy Yankee fue visto en Miraflores y en el Barrio Chino

Daddy Yankee fue grabado paseando por las calles de Miraflores el último viernes. Diversos videos en TikTok y redes sociales mostraban al intérprete de Llamado de emergencia y Rompe tomándose fotos con sus fans que no podían creer haberse cruzado con el cantante puertorriqueño.

En efecto, pese al fuerte dispositivo de seguridad, Daddy Yankee se tomó tiempo de firmar autógrafos, posar con sus fanáticos y recibir el cariño de las personas que lo veían pasear en Lima.

Al día siguiente, el sábado, 'El cangri' desató un gran alboroto al visitar el Mercado Santa Cruz, en Miraflores, con el fin de degustar los platos, desayunos y bebidas que ofrecía el mercado.

Eso no es todo. El legendario ‘Big Boss’ del reguetón apareció en otro video comiendo dentro de un conocido Chifa de la Calle Capón en el Barrio Chino. Acto seguido, se asomó al balcón del local para saludar a sus fans que grababan y gritaban su nombre.

Seguidamente, descendió de su camioneta para caminar, acompañado por su seguridad, por la Calle Capón en el Centro de Lima y ver los diversos productos que estaban en venta en la zona.

BIENVENIDO A LIMA DADDY YANKEE..! DISFRUTA NUESTRA BELLA E HISTÓRICA CIUDAD..!! pic.twitter.com/XIthu2RvSq — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) September 21, 2025

Rafael López Aliaga agradeció a Daddy Yankee por su visita a Lima

Por otro lado, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no desaprovechó la oportunidad para saludar a Daddy Yankee.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, y en las redes de la Municipalidad de Lima, el burgomaestre resaltó la visita del ídolo del reguetón.

“El muy querido Daddy Yankee. Hombre famosísimo en el mundo. Gracias por tu visita a Lima. Te queremos mucho. Quédate todo el tiempo que quieras”, comenzó diciendo la autoridad destacando la carrera musical de El jefe.

Por último, exhortó al cantante y compositor a seguir visitando los diversos sitios turísticos de la capital.

“Te hemos visto en la Calle Capón. Te agradezco por toda la felicidad y alegría que le das a tanta gente con tu música y tu otra música para alabanza a Dios. Muchas gracias por tu trabajo, tu visita, eres un ciudadano más de Lima. Te queremos”, concluyó.