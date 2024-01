Dan Benson, quien interpretó a Zeke en 'Los Hechiceros de Waverly Place', no vuelve a la serie por hacer contenido para adultos

Dan Benson ascendió a la fama en su juventud al dar vida a Zeke Beakerman, el inseparable amigo de Justin Russo en Los Hechiceros de Waverly Place. Ahora, tras doce años y con el esperado regreso de la icónica serie de Disney Channel, Benson, consolidado como estrella de OnlyFans, ha afirmado de manera contundente: “No quiero volver a hacerlo”.

"Los Russo están emocionados de formar parte de tu familia, una vez más, pero hemos crecido. 2024, ¡el año que la magia vuelve!", compartió en redes sociales un emocionado David Henrie, quien interpretó a Justin. Este mensaje fue acompañado por una imagen de la portada del guion, escrito por Jed Elinoff y Scott Thomas.





¿Qué dijo Dan Benson sobre Los Hechiceros de Waverly Place?

Al conocer la noticia, Dan Benson compartió su decepción con TMZ al enterarse de que no podrá retomar el papel de Zeke Beakerman en Los Hechiceros de Waverly Place. A pesar de ello, admitió que no ha recibido ninguna oferta, una situación que surge tras su transición de estrella infantil a protagonizar contenidos para adultos en OnlyFans.

“Creo que es súper emocionante que los fans tengan la oportunidad de revivir su infancia y ver regresar a los personajes que solían amar. Me encanta la premisa y la nueva idea que están desarrollando para el programa. Sin embargo, también me siento triste porque sé con certeza que no seré parte de ello”, explicó.

“Entiendo que las elecciones que hice, al convertirme en creador de contenido para adultos, excluyen la posibilidad de que vuelvan a traer al personaje que interpreté. Estoy muy dividido, sintiendo felicidad y, al mismo tiempo, frustración. Sí, creo que hacer contenido para adultos complicó la posibilidad de que trajeran de vuelta a mi personaje”, añadió.

No obstante, aclaró que, a pesar de su deseo de que la nueva serie tenga éxito, "incluso si me llamaran mañana y expresaran su interés en que regrese, les diría que no". Benson señaló que ha avanzado en su vida y ya no siente pasión por la actuación, por lo que no tiene intenciones de retomarla: "Ya no amo la actuación, así que no quiero volver a hacerlo”.

David Henrie compartió el guion de lo nuevo de 'Los hechiceros de Waverly Place'.Fuente: Instagram/David Henrie

¿Por qué Dan Benson se convirtió en estrella de OnlyFans?

Después de la conclusión de Los Hechiceros de Waverly Place en 2012, la trayectoria profesional de Dan Benson no tomó el rumbo que había anticipado. En sus propias palabras a TMZ: "Dedicé siete años luchando por cada oportunidad, pero mi carrera se desvaneció. Me encontré en un punto bajo y pensé que esa serie sería lo más destacado que lograría".

Según Benson, alcanzó el punto más bajo de su vida al dedicar todos sus esfuerzos a obtener otro papel y mantener su reconocimiento. "Regresé a ser una persona común, retomé mis estudios, reestructuré mi vida y recuperé los años que había entregado a la actuación. En la actualidad, soy mi propio jefe; ya no dependo de nadie más para recibir oportunidades", concluyó.





¿De qué tratará el piloto de Los hechiceros de Waverly Place?

Janice LeAnn Brown, conocida por trabajo en Euphoria, asume el papel de Billie, una joven en búsqueda de Justin Russo, interpretado por David Henrie, solicitándole ayuda para controlar sus habilidades mágicas. Aunque Justin había decidido renunciar a la magia para llevar una vida normal con su esposa (Mimi Gianopulos) y sus dos hijos, se verá obligado a ayudar a la protagonista en esta nueva historia.

Jed Elinoff y Scott Thomas han sido anunciados como los guionistas del nuevo proyecto de Los Hechiceros de Waverly Place. Hasta el momento, la participación de Selena Gomez, quien conquistó el corazón de los fanáticos como Alex Russo, en el episodio piloto sigue siendo incierta. Además, se ha confirmado la presencia de Alkaio Thiele, quien interpretará al hijo mayor de Justin.

'Los hechiceros de Waverly Place' vuelven con episodio piloto.Fuente: Instagram/Scott Thomas