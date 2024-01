Selena Gomez deja las redes para enfocarse en lo "verdaderamente importante"

Selena Gomez, a sus 31 años, ha decidido dar un paso atrás en el mundo de las redes sociales. La cantante y actriz anunció en un Instagram Story el martes que se encuentra "enfocándose en lo que realmente importa", compartiendo un video de su novio y productor musical, Benny Blanco, pasando momentos juguetones como dos niños pequeños.

"Me alejaré de las redes sociales por un tiempo", añadió Gomez. Esta no es la primera vez que la exestrella de Los hechiceros de Waverly Place toma un descanso digital. En octubre, reveló que se apartaría de sus redes "porque mi corazón se rompe al ver todo el horror, odio, violencia y terror que ocurre en el mundo", debido a los conflictos en Medio Oriente.

"La tortura y muerte de personas o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible", expresó en ese momento, enfatizando la necesidad de proteger a "todas las personas", especialmente a los niños, y detener la violencia de una vez por todas. "Teniendo una hermana, esto me ha enfermado trágicamente".

Selena Gomez confirmó su relación con Benny Blanco en diciembre de 2023.Fuente: Instagram/Selena Gomez

Selena Gomez y Benny Blanco

La reciente pausa en las redes sociales de Selena Gomez llega después de compartir una foto besándose románticamente con Benny Blanco, de 35 años, en los Globos de Oro 2024 el último domingo. La imagen mostró a Gomez sosteniendo el cuello de Blanco mientras lucía un vestido Giorgio Armani rojo con una chaqueta negra.

Gomez y Blanco confirmaron su relación en diciembre de 2023. Según una fuente de People, Gomez está "súper feliz y presente" en su nueva relación. "Parece que realmente se está sintiendo a sí misma en este momento", dijo el informante. "Quizás sea Benny o simplemente donde está personal y profesionalmente".

En la Instagram Story, Selena Gomez anunció su relación, usando un suéter tejido con puntos y descansando su cabeza en el hombro de Benny Blanco, quien lucía una camisa con estampado de cebras. En publicaciones posteriores, Gomez escribió: “Él es absolutamente todo en mi corazón”.

¿Por qué Selena Gomez dejará la música?

Selena Gomez ha insinuado el fin de su carrera musical. La cantante y actriz reveló en el el podcast SmartLess, presentado por Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, que quería establecerse en una sola cosa en su carrera. "Siento que tengo otro álbum en mí, pero probablemente elegiría la actuación".

"Comencé a disfrutar mucho de la música y las giras se volvieron realmente divertidas. Pero al mismo tiempo, estaba trabajando en mi programa de televisión [Los hechiceros de Waverly Place] y simplemente lo encontré muy gratificante, así que continué. Sin embargo, a medida que envejezco, estoy pensando más en encontrar algo en lo que pueda establecerme", explicó Gomez, según Deadline.

Además, compartió cómo su salud mental se vio afectada debido a la intensa carga de trabajo que enfrentó desde muy joven. "Fui a un instituto mental y cancelé una de mis giras", explicó, haciendo referencia a los desafíos vinculados a la sobrecarga laboral. "Simplemente me afectó porque me encanta trabajar y me distrae de las cosas malas".