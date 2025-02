"No puedo ser hipócrita": exconductor de 'Venga la alegría' y su polémico comentario sobre la muerte de Daniel Bisogno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jueves, 20 de febrero, el mundo del espectáculo se vistió de luto con la noticia del fallecimiento del conductor de televisión y actor de teatro Daniel Bisogno. Su muerte fue confirmada a través de las redes sociales de Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando.

Una semana antes, su hermano Alex Bisogno había revelado en una entrevista con el programa de espectáculos que el presentador se encontraba en terapia intensiva debido a una grave infección que le causó dificultades respiratorias. Lamentablemente, su estado de salud se complicó y falleció la tarde de ayer.

Tras el anuncio de Pati Chapoy, el exconductor de Venga la alegría, Raúl Osorio, publicó un mensaje en redes sociales que desató polémica, desviando momentáneamente la atención del sensible fallecimiento de Bisogno.

¿Qué dijo Raúl Osorio de Daniel Bisogno?

Después de que varias figuras del entretenimiento expresaran sus condolencias a la familia y amigos de Daniel Bisogno, tras la confirmación de su fallecimiento. Raúl Osorio, exconductor de TV Azteca, reaccionó a la noticia con un mensaje en redes sociales que rápidamente generó controversia.

Su publicación sobre la muerte del conductor de Ventaneando desató un intenso debate entre los usuarios. Sin filtros, dejó claro que prefería no opinar sobre Bisogno, asegurando que no podía ser hipócrita como otros famosos que lamentaron su muerte. "¿Mi opinión de Bisogno? Mejor me voy a cenar y a dormir. (No puedo ser hipócrita como muchos). Que tengan bonita noche", escribió en Facebook.

Tras ello, varios usuarios criticaron su comentario asegurando que era "insensible" y le tenía "envidia"; sin embargo, Osorio decidió responder: "¿Envidia? Jamás. Jamás de verdad. ¿Coraje? Sí, porque él las veces que podía hablaba mal de mí, y mi mamá sufría mucho por sus comentarios. Era un tipo mala leche". Si bien tuvo críticas, también hubo personas que le mostraron su apoyo.

"Así es, Rulito, es mejor dejar las cosas en manos de Dios, Él sabe qué hace", "Así es, mi estimado Raúl Osorio, como dice mi madre: Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada", "Yo la verdad ignoro que tan malo fue que muchos son felices por su deceso", "Era terrible, al final llegó el karma, pero quién soy para hablar", fueron algunos de ellos.

El comentario de Raúl Osorio sobre Daniel Bisogno.

¿De qué murió Daniel Bisgno?

En 2023, Bisogno enfrentó problemas de salud debido a una hemorragia causada por la rotura de várices esofágicas, lo que llevó a un diagnóstico de cirrosis no alcohólica. Posteriormente, en 2024, se sometió a un trasplante de hígado, pero sufrió complicaciones que afectaron sus riñones y pulmones.

A pesar de estos desafíos, continuó trabajando hasta enero de 2025. Lamentablemente, murió a los 51 años.

¿Quién era Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno fue un destacado presentador de televisión, actor y comediante mexicano, reconocido principalmente por su participación en el programa de espectáculos Ventaneando. Nació el 19 de mayo de 1973, en la Ciudad de México, y desde joven mostró interés por los medios de comunicación.

Inició su carrera en la radio y, posteriormente, se unió al mencionado programa de espectáculos, en 1997, donde se consolidó por su estilo directo y sarcástico, al comentar sobre el mundo del entretenimiento.

Además de su labor como conductor, Bisogno incursionó en el teatro, participando en obras como El Tenorio Cómico y Lagunilla, Mi Barrio. También realizó trabajos de doblaje en películas animadas y condujo programas de radio. En su vida personal, fue padre de una niña llamada Michaela, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio.

