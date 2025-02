Mon Laferte revela que sufrió abuso sexual cuando era niña: "Fui violada a los 7 años"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde hace algunas semanas, Mon Laferte ha sido duramente criticada por artistas visuales chilenos ya que aseguran que, luego de que la cantante lanzara su exposición de arte Te Amo, Mon Laferte Visual en el Parque Cultural de Valparaíso, a ellos se les ha hecho a un lado solo por ser más conocida y famosa.

Sin embargo, la intérprete de Amor completo decidió no callar más y compartió una extensa carta en sus redes sociales donde mencionó todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser una artista. "¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de nada, pero la necesidad te enseña a ser mas creativa, arreglártelas y a no pedir permiso", inició su mensaje.

Tras ello, Mon Laferte decidió abrir su corazón para contar detalles de su vida privada y reveló que fue abusada sexualmente desde los 7 hasta los 18 por un hombre 20 años mayor que ella.

La historia de abuso sexual de Mon Laferte

"Fui violada a los 7 años, a los 11 empecé a tomar, fumar cigarro y consumir marihuana, probé la pasta base a los 13", relató en su historia. Pero como su vida fue dura, tuvo que empezar a trabajar y en ese camino que trazaba para convertirse en cantante, un señor, que fungía de mánager, abusaba sexualmente de ella y se quedaba con la mitad de su dinero.

Si bien parecía dejar atrás este oscuro momento, se volvió a repetir cuando llegó a la televisión. "Durante los 5 años que estuve en la tele fui acosada por un productor musical, me besaron a la fuerza varias veces y me trataron de puta sin talento, me la creí y aguanté por necesidad, pero finalmente tuve el valor y me fui".

En su carta, Mon Laferte no pide perdón por ocupar el lugar de los artistas plásticos, supuestamente. Sino que reinvindica su puesto de artista en Chile. "Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo”, concluyó.

¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista?

¿Naces, te haces, lo compras?

Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser mas creativa, arreglártelas y a no pedir permiso

¿se imaginan hubiera pedido… pic.twitter.com/c4gCF8z8ip — Mon Laferte (@monlaferte) February 19, 2025

El apoyo que recibió Mon Laferte tras su carta

Muchas celebridades -entre cantantes, actores, artistas plásticos y más- han mostrado su apoyo hacia Mon Laferte. Entre ellos se encuentra el español Pedro Alonso, famoso por dale vida a 'Berlín' en La casa de papel: "Mis respetos por tu arte y un abrazo", escribió en la caja de comentarios.

Julio Osses, escritor y biógrafo de Los Prisioneros, se unió a los mensajes de soporte. Felipe Arratia, de Warner Music Chile, compartió el post de la chilena en X (antes Twitter): "La publicación de Mon en Instagram debería convertirse en el nuevo manifiesto definitivo del artista. De la necesidad, del hambre que tenemos de expresar, de sentirnos representados, de vernos en otro. De dejar testimonio que pasamos por aquí. Ídola máxima".

Sin embargo, así como recibió comentarios positivos, también negativos. "Lo peor de todo esto, es que el trabajo de Mon Laferte es tan básico, insípido, sin carácter, técnica y cero innovador. Solo una moda que arruina el verdadero arte"; "Mon Laferte es una tipa que quiere ser Violeta Parra, llena de dibujos callampas y es una apitutada más del comunismo"; "Miles de artistas son silenciados por el marketing político, porque eso es Mon Laferte, sólo un marketing", fueron algunos de ellos.

