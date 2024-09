"La palabra 'leyenda' se aplica a ella": Daniel Radcliffe lamentó la muerte de Maggie Smith

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniel Radcliffe rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre la muerte de Maggie Smith, la icónica actriz que interpretó a la recordada profesora Minerva McGonagall en la exitosa saga de Harry Potter. Por medio de una declaración compartida por Variety, el actor de 35 años recordó la primera vez que interactuó con la dama del cine.

“Cuando conocí a Maggie Smith yo tenía 9 años y estábamos leyenda escenas para 'David Copperfield', que fue mi primer trabajo. No sabía prácticamente nada sobre ella, salvo que mis padres estaban asombrados por el hecho de que trabajaría con ella”, comenzó diciendo el actor de Harry Potter sobre Maggie Smith, quien falleció este viernes a los 89 años.

Asimismo, Radcliffe mencionó que, en ese momento, solo sabía que la actriz ganadora del Oscar era “una dama” por lo que solo se limitó a preguntar si quería que la llamase así.

“Le dije ‘¿Quieres que te llame dama?', ella se río y dijo algo como '¡No seas ridículo!' Recuerdo que me sentí nervioso por conocerla y luego me tranquilizó de inmediato. Ella fue increíblemente amable conmigo en ese rodaje y luego tuve la suerte de seguir trabajando con ella durante otros 10 años en las películas de Harry Potter”, sostuvo el actor británico.

¿Qué dijo Daniel Radcliffe sobre el trabajo de Maggie Smith en Harry Potter?

Maggie Smith trabajó junto a Daniel Radcliffe en ocho películas de la saga de Harry Potter interpretando a la profesora Minerva McGonagall, la jefa de la Casa Gryffindor y la subdirectora de Hogwarts bajo el mando de Albus Dumbledore, interpretado por el fallecido actor Michael Gambon.

“Maggie era una persona de gran inteligencia, con una lengua gloriosamente afilada, capaz de intimidar y cautivar al mismo tiempo y, como todo el mundo te dirá, era extremadamente divertida”, sostuvo Radcliffe.

En ese sentido, el actor resaltó que “siempre será afortunado” por haber trabajado con Maggie Smith, considerada una leyenda del cine con dos premios Oscar, tres Globos de Oro, cinco BAFTA, entre otros reconocimientos en sus más de 60 años de carrera en la industria.

“Siempre me consideraré —increíblemente— afortunado de haber podido trabajar con ella y de pasar tiempo con ella en el plató. La palabra 'leyenda' se usa demasiado, pero si se aplica a alguien de nuestra industria, se aplica a ella. Gracias, Maggie”, concluyó Daniel Radcliffe.

¿Quién fue Maggie Smith, la icónica actriz de Harry Potter?

Margaret Natalie Smith, conocida como Maggie Smith, fue una actriz británica considerada una de las leyendas del cine, teatro y televisión. Fue nombrada 'Dama' de la cultura británica por la reina Isabel II debido a su contribución a las artes interpretativas.

En su importante trayectoria, Smith ganó dos Oscar por las películas The Prime of Miss Jean Brodie, en 1970, y California Suite, en 1979. De igual manera, ganó cinco BAFTA, cuatro como Mejor actriz y uno como Mejor actriz de reparto, cuatro Emmy, tres Globos de Oro y dos SAG.

En los últimos años se hizo famosa entre una audiencia más joven con su papel de Minerva McGonagall en la saga cinematográfica del mago Harry Potter, un personaje que la escritora JK Rowling quiso que interpretara ella.

Otras cintas importantes en su basta filmografía son Furia de titanes de 1981, Hook de 1991, Sister Act de 1992, Té con Mussolini de 1999, El exótico Hotel Marigold de 2012 y The Lady in the Van de 2015.

