Daniel Radcliffe podría unirse a 'Deadpool 3' en un "papel secreto", según informante

‘Deadpool 3’ es una de las películas más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para el 2024. El filme, producido y distribuido por Fox, marca el retorno de Ryan Reynolds como el superhéroe de traje rojo luego de 5 años del estreno de ‘Deadpool 2’. De igual manera, ‘Deadpool 3’ generó gran expectativa por la aparición de Hugh Jackman con el traje original de ‘Wolverine’ durante uno de los rodajes en julio de este año.

Ahora, Daniel Radcliffe, protagonista de la icónica saga de ‘Harry Potter’, podría sumarse a la nueva historia de ‘Deadpool’ y compartir escenario con Hugh Jackman y Ryan Reynolds en el largometraje de clasificación R (restringida) programado para estrenarse en mayo de 2024.

De acuerdo con el portal de cine ‘Patreon’, dirigido por el periodista especializado en superhéroes de Marvel, Daniel Richtman, el actor británico de 34 años estaría integrándose al elenco de ‘Deadpool 3’ en un “papel secreto” lo que significaría su debut en Marvel.

Los rumores de la incorporación de Daniel Radcliffe a la película ‘Deadpool 3’ podrían convertirse en realidad debido a que la película mostraría mundos paralelos con diversas variantes de ‘Wolverine’, personaje que el mismo Radcliffe siempre quiso interpretar según dijo en una declaración que dio durante el estreno de ‘La ciudad perdida’ el 2022.

Hugh Jackman luce el traje original de 'Wolverine' en rodaje de 'Deadpool 3' | Fuente: Instagram (deadpoolmovie)

Daniel Radcliffe simula una transformación como ‘Wolverine’ en video difundido en sus redes sociales. | Fuente: Instagram (daniel9340)

Por otro lado, diversos fanáticos se muestran optimistas por la información dada por Daniel Ritchman, debido a que el periodista fue el mismo quien adelantó el encuentro icónico de los tres actores Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la película ‘Spider-Man: Sin camino a casa’ estrenada en diciembre de 2021.

Por otro lado, el mismo Daniel Radcliffe publicó un video en su cuenta oficial de Instagram donde simula una transformación como ‘Wolverine’ mientras rompe su polo y se convierte en el superhéroe de traje amarillo y garras. La publicación, difundida el último 2 de setiembre, cuenta con más de 93 mil ‘Me gustas’ y 1,200 comentarios.

Daniel Radcliffe desmintió rumores de ser ‘Wolverine’ el 2022

No obstante, pese a mostrar sus ganas de ser ‘Wolverine’, Daniel Radcliffe desmintió los rumores de que sería ‘Wolverine’ en una próxima película de Marvel. Fue en una entrevista para la revista GQ, que el popular ‘Harry Potter’ deslizó que no podría comprometerse con un personaje por tantos años como lo hizo con el famoso mago.

“Es meramente un rumor. Digo algo y, después, me aburro de contestar lo mismo y digo algo diferente, y eso hace que vuelva a empezar. No debería abrir la boca. Sencillamente, no quiero quedarme atrapado en algo de lo que no esté seguro de que pueda amar al mismo nivel durante todo el tiempo”, sostuvo.