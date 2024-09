Gary Oldman expresó su deseo de volver a Harry Potter: "Quizás pueda hacer de Dumbledore"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gary Oldman no descarta regresar pronto al mundo de Harry Potter. El icónico actor de 66 años, recordado por interpretar al personaje de Sirius Black en la popular saga de fantasía, señaló que no tendría problema en integrar la nueva serie de HBO sobre el joven mago interpretado originalmente por Daniel Radcliffe.

Fue el último domingo, durante la alfombra roja de la edición 76 de los premios Emmy, donde Oldman asistió junto a su esposa Gisele Schmidt, que el actor ganador del Oscar confesó al portal IndieWire su intensión de volver a la franquicia de Harry Potter, pero no como Sirius Black, sino como Albus Dumbledore, personaje que fue interpretado por el fallecido Michael Gambon.

“Amo a Sirius Black, pero no estuvo lo suficientemente presente. Apareció y luego pasó por el velo”, comenzó diciendo Gary Oldman, quien negó que la producción de la serie de Harry Potter lo haya llamado para integrar el elenco que, según el actor, sería completamente nuevo.

“Apostaría mi dinero a que conseguirán un elenco completamente nuevo. Quizás en unos años pueda hacer de Dumbledore”, señaló el también guionista y productor inglés sobre el esperado programa de HBO que se encuentra haciendo la audición para buscar al nuevo Harry Potter, así como a Hermione Granger y al nuevo Ron Weasley.

Gary Oldman interpretó a Sirius Black, el padrino de Harry Potter en la saga de películas. | Fuente: Warner Bros

¿Qué papel hizo Gary Oldman en la saga de Harry Potter?

Gary Oldman es conocido por su papel de Sirius Black, el padrino de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, actor original del mago. Oldman estuvo en cuatro películas: Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004), Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (2011).

Fue en la película El prisionero de Askaban que Oldman hizo su primera aparición protagónica con la trama girando entorno al pasado de Sirius Black y su escape de la prisión. Posteriormente, su personaje hizo unos cameos en los filmes: El cáliz de fuego y Las reliquias de la muerte.

Actualmente, Gary Oldman se encuentra promocionando Slow Horses, la nueva serie de Apple TV+ producida por See-Saw Films y donde Oldman encarna a Jackson Lamp, un líder del grupo del MI5, una agencia británica de inteligencia que trabaja con espías.

A lo largo de su carrera, Oldman ha ganado un Oscar de la Academia como Mejor actor por su papel de Winston Churchill en Darkest Hour. Además de ganar tres premios BAFTAs, y un Globo de Oro. También se destacó por su actuación en Amada inmortal (1994), Batman inicia (2005), Mank (2020), entre otros filmes.

El fallecido actor Michael Gambon interpretó al entrañable ‘Albus Dumbledore’ de Harry Potter. | Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué dijo Gary Oldman sobre su actuación en Harry Potter?

Gary Oldman cuestionó su desenvolvimiento en la saga de Harry Potter. El actor se declaró "hipercrítico" de su trabajo por lo que calificó de "mediocre" su trabajo en la franquicia de fantasía generando polémica entre los fans.

"Los actores siempre son hipercríticos de su trabajo", declaró Oldman en una rueda de prensa durante el último Festival de Cine de Cannes donde participó en el estreno de Parténope, del italiano Paolo Sorrentino.

"Si viera una actuación mía y pensara 'Dios mío, qué buena es', ese sería un día triste porque mi mejor trabajo siempre será el del año que viene", comentó.

Enseguida, explicó por qué llamó “mediocre” a su papel de Sirius Black. "No quería menospreciar a nadie que sea fan de Harry Potter y las películas”, dijo Oldman asegurando que no leyó los cinco libros de la serie en la que sale su personaje de Sirius Black. “Si hubiera sabido desde el principio (el destino del personaje), lo hubiera afrontado de manera diferente", agregó.

¿Daniel Radcliffe estará en la nueva serie de Harry Potter?

Daniel Radcliffe no estará en la nueva serie de Harry Potter anunciada por HBO Max. El actor de 34 años descartó que vaya a participar en otra saga del popular mago pese a que muchos fanáticos esperaban verlo pronto una vez más en el mundo mágico escrito por J. K Rowling.

"Según tengo entendido, la serie parte de cero y estoy seguro de que quienquiera que la haga querrá dejar su propia huella en una versión nueva y probablemente no querrán tener que apañárselas para que el viejo Harry haga un cameo. Así que no, definitivamente no lo estoy buscando", manifestó el actor en entrevista con ComicBook.com a mediados del 2023.

Gisele Schmidt y Gary Oldman en los premios Emmy el último 15 de setiembre en Los Ángeles.Fuente: AFP

