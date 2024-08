"A seguir luchando": padre de Daniel Sancho reaccionó a la condena de cadena perpetua de su hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que se conociera la sentencia del chef Daniel Sancho por el asesinato premeditado (desmembrar su cuerpo y deshacerse de los restos en un vertedero de basura y en el mar) del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga en la turística isla de Koh Phangan, su padre, el famoso actor español Rodolfo Sancho, reaccionó ante la decisión del juez de la Corte de Koh Samui.

"A seguir luchando siempre, a seguir luchando", dijo el protagonista de la serie Zorro, de Prime Video, a los medios de comunicación que lo esperaban en la puerta del Tribunal Provincial de Samui, en el sur de Tailandia, donde se leyó la sentencia a puerta cerrada. Por otro lado, Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se fue del lugar sin dar declaraciones.

Tras darse a conocer el resultado del proceso judicial, el chef español seguirá encarcelado en Koh Samui mientras el departamento penitenciario de Tailandia decide dónde cumplirá la sentencia, según la abogada de la familia Arrieta. La Corte Provincial de Koh Samui confirmó la sentencia en un comunicado en el cual detalló que Sancho deberá pagar una compensación a la familia de Arrieta por 4,4 millones de baht (130.173 dólares) y 5% de intereses anuales.

¿Por qué Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua?

En agosto de 2023, el chef español Daniel Sancho confesó haber asesinado y desmembrado el cuerpo de otro extranjero de nacionalidad colombiana en la popular isla turística tailandesa de Koh Pha Ngan, informó la policía del país asiático.

Las autoridades creen que las partes del cuerpo, incluidas las caderas y los muslos, que se encontraron en un basurero, pertenecen a un cirujano plástico colombiano, de 44 años, al que identificaron como Edwin Arrieta Arteaga.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años en ese entonces, llegó a Tailandia el 31 de julio de ese año como turista y confesó el asesinato, comentaron las autoridades. "Lo admitió", dijo a la agencia de noticias AFP Panya Niratimanon, el jefe de policía de Koh Pha Ngan.

El chef español Daniel Sancho Bronchalo es escoltado por agentes de policía tailandeses a su llegada a un puerto antes de acudir a los tribunales en la isla de Koh Samui, en el sur de Tailandia, el 07 de agosto de 2023.Fuente: EFE

Familia de Daniel Sancho apelará a la sentencia

Los abogados Marcos García-Montes y Carmen Balfagón, representantes de la familia de Sancho, indicaron al salir del tribunal que apelarán la sentencia. "Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda", declaró.

García-Montes agregó que "el presidente (del tribunal) ha dicho que (Sancho) no es preso condenado, sino que es preso preventivo porque tiene derecho a recursos". Los dos abogados no dieron más detalles sobre la apelación porque indicaron no haber recibido la sentencia completa que podría tardar algunos días en ser publicada.

El juicio se celebró en abril en la isla de Koh Samui, cuyo tribunal anunció este jueves el veredicto de un caso con una fuerte repercusión mediática en España y Colombia. "No nos lo esperábamos, pero hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa, tenemos que respetarlo", expresó Balfagón.

Según la abogada demandante, Sancho parecía "triste" al conocer el veredicto. "Pero no podemos olvidar la pérdida de una vida", declaró.

