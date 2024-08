"No es cierto": representante de Ben Affleck negó que el actor esté saliendo con Kathleen 'Kick' Kennedy

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace una semana, se conoció la noticia del divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez. Después de muchos rumores sobre las razones por las que decidieron separarse, se especuló que el oscarizado actor estaría saliendo con Kathleen 'Kick' Kennedy, actriz e hija del conocido político Robert F. Kennedy Jr.

Si bien supuestas fuentes cercanas a la pareja aseguraron a medios internacionales como Page Six que ambos estaban pasando tiempo juntos, el portavoz del protagonista de Air, Jen Allen, confirmó a la revista People que no sabe si Affleck la conoce y no ha tenido una cita con ninguna otra mujer.

"No hay nada de cierto en todo esto. Ni siquiera sé si se conocen", comentó, descartando todo lo dicho sobre una supuesta nueva relación del exesposo de Jennifer Lopez. Lo que sí captaron los paparazzi es que Ben Affleck está pasando el tiempo con su mejor amigo y socio, Matt Damon.

El portavoz del actor dejó en claro que Kick Kennedy y Affleck no tienen una relación debido a que está resolviendo su actual situación con Lopez.

¿Quién es Kick Kennedy, actriz que ha sido vinculada con Ben Affleck?

Kathleen 'Kick' Kennedy tiene 36 años y es hija de Robert F. Kennedy Jr., famoso abogado y político en Estados Unidos, además, es sobrina de John F. Kennedy, el presidente de EE. UU. que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963.

Su vida estuvo marcada por una tragedia, ya que en 2018 su novio, el multimillonario Matthew Mellon, murió por de un ataque al corazón tras consumir una potente droga en Cancún, México.

Kathleen 'Kick' Kennedy tiene títulos en Historia y Teatro por lo que ha estado en la industria del entretenimiento. Participó en Gossip Girl, The Newsroom y Curb Your Enthusiasm, así como en la película Fear and Loathing in Aspen. Por otro lado, es conocida por su activismo ambiental. En 2010, escaló el Monte Kilimanjaro junto a los actores Emile Hirsch y Jessica Biel para crear conciencia sobre la crisis del agua.

¿Por qué Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorciaron?

Los rumores de la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron desde mayo de este año. El actor de Daredevil fue captado saliendo solo de una casa en el vecindario de Brentwood en Los Ángeles, lejos —y fuera — de la mansión que tiene junto a López.

“Los paparazzi nos dijeron que Ben Affleck no fue visto en su casa con Jennifer López la noche anterior, por lo que parece que pasó la noche en la dirección de Brentwood”, sostuvo TMZ, medio que también reportó que ambos artistas estaban pensando en divorciarse.

Según explicó el portal, estas acciones en solitario de Ben Affleck tomaron relevancia luego de que una fuente contará a la revista In Touch que ambos estarían pensando en divorciarse.

Podcast recomendado El mundo evoluciona, las parejas se hacen más modernas, se generaliza el matrimonio civil y laico o la simple convivencia de hecho, y hasta se pone de moda el poliamor. Pero lo que no cambia de moda es la novela romántica, con sus romances más grandes y más duraderos que la propia vida: desde los folletines por entregas de damas en peligro que terminan en brazos de un oxidado héroe, hasta las novelitas populares que empezaban en un quiosco y terminaban en boda, con las que Corín Tellado conquistó el corazón de millones de lectoras de todo el mundo. Leer más Código Pulp | podcast EP09 | T1 | El amor no es eterno: la novela romántica sí