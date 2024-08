"No conozco a Johnny Depp": Jenna Ortega desmiente rumores de una 'relación' con el famoso actor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El año pasado, el rumor de una supuesto romance de Jenna Ortega y Johnny Depp fue creciendo debido a que ambos han trabajado de la mano con Tim Burton. Si bien el actor ya se había pronunciado por esta situación, la protagonista de Beattlejuice Beattlejuice por fin dio su descargo.

Durante la promoción de la secuela de la famosa película que se estrenará el próximo 5 de septiembre, confesó en Buzzfeed que le parece una locura cómo fue que sus seguidores llegaron a la conclusión de que mantenía una 'relación seria' con Depp. "Fue bastante increíble para mí. Nunca hablé de eso ni dije nada parecido".

Además, Jenna Ortega contó que, durante el rodaje de Death Of A Unicorne, nueva película en la que trabaja de la mano con A24, su colega Richard E. Grant le preguntó sobre este tema, a lo que ella sonrió y aseguró que no tiene el honor de conocer a Johnny Depp. "Estaba en el set con Grant, él se me acercó y me dijo: 'Ah, ¿entonces tú y Johnny?'. Me reí porque no conozco a esa persona".

Actualmente, la actriz está enfocada en la promoción de Beetlejuice Beetlejuice, la continuación del clásico de culto de 1988 donde Ortega interpreta a la rebelde Astrid Deetz, la hija de Lydia (Winona Ryder), mientras el clan Deetz regresa a su hogar en Winter River tras la muerte de Charles Deetz.

Johnny Depp ya había negado el rumor de una relación con Jenna Ortega

El septiembre de 2023, el equipo de representación de Johnny Depp expresó su descontento por la difusión de este rumor mediante un comunicado: "El señor Depp no tiene ninguna relación, ni profesional ni personal, con la señora Ortega. Nunca la ha conocido ni ha tenido contacto con ella", afirmaron.

También aprovecharon la oportunidad para aclarar cualquier información que sugería que ambos actores estarían involucrados en Beetlejuice 2, la película en la que se rumoreaba la participación de Depp como protagonista.

"Él no está vinculado a ningún proyecto con ella ni tiene la intención de hacerlo. Está consternado por estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y carrera", añadieron en el comunicado.

