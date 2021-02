Daniella Álvarez bromea con su prótesis: “Nunca en mi vida había tenido una pierna tan flexible como esta”. | Fuente: Instagram

La colombiana Daniella Álvarez es un ejemplo para muchas personas. Tras perder su pierna izquierda y recibir una prótesis, se ha mostrado más positiva y hasta se animó a bromear con ella.

“Nunca en mi vida había tenido una pierna tan flexible como esta”, afirmó la modelo junto a una fotografía posando en la piscina mostrando su nueva extremidad. La ex Miss Colombia ha tenido que pasar varios meses en terapias físicas y psicológicas por su delicado estado de salud, sin embargo, ella considera que, si uno no pone de parte, no puede salir adelante.

Han pasado siete meses desde que le amputaron su pierna izquierda y para conmemorar este hecho que cambió su vida por completo, le escribió una carta de despedida y aceptación por este nuevo reto:

“De repente te arrebataron de mí, pero quiero que sepas que estoy bien. Me diste 32 años de vida únicos para bailar, correr, montar bicicleta, jugar con mis hermanos, ayudar a mis abuelos, enorgullecer a mis papás por mis habilidades”, se lee en la descripción de la modelo.

Si bien fue duro para ella acostumbrarse, le ha resultado fácil adaptarse. Por ese motivo, Daniella Álvarez se siente agradecida porque ahora pueda volver a realizar sus actividades con normalidad.

NADANDO POR PRIMERA VEZ

Daniella Álvarez está recuperando las actividades cotidianas que llevaba antes de la amputación de su pierna izquierda. El proceso de recuperación ha sido largo, pero eso no evita que esté lista para disfrutar de la vida y pasar los mejores momentos con su pareja, amistades y familia.

En un video de Instagram, la ex Miss Colombia compartió el emotivo momento de su primera vez en el mar luego de atravesar esta situación tan difícil en su vida. Para ella, estos meses no han sido fáciles, pero sentirse nuevamente rodeada del agua y comprobar que podía volver a nadar ha sido completamente satisfactorio.

“¡Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, qué linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes”, escribió la modelo colombiana en la leyenda de la publicación.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.