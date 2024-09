Daniella Álvarez regresó a las pasarelas cuatro años después de la amputación de su pierna izquierda [VIDEO]

La ex Miss Colombia perdió la pierna izquierda tras una operación que no salió como esperaba; sin embargo, ha compartido su emoción al volver a los desfiles con su prótesis.

La diversidad, inclusión y el empoderamiento femenino fueron los temas centrales en el Paris Fashion Week de L’Oreal. Daniella Álvarez, modelo colombiana representante de la Comunidad Andina y Centroamérica para la mencionada marca, desfiló por primera vez en un siguiente segmento llamado Feel your worth con su prótesis de pierna, reafirmando el principal compromiso del evento con la celebración de todas las formas de belleza y sin límites.

La también presentadora compartió pasarela junto a Eva Longoria, actriz, directora y empresaria que refuerza el mensaje resiliencia y feminidad.

“Desfilar en Le Défilé representando a Centroamérica y la Región Andina, ha sido una experiencia profundamente significativa para mí. Caminar en la pasarela con mi prótesis, reafirma mi actitud positiva frente a la adversidad y destaca la importancia de abrazar nuestras diferencias con orgullo. Este evento celebra la diversidad, el empoderamiento y la autenticidad, y estoy honrada de ser parte de él ", mencionó Daniella Álvarez.

La modelo colombiana –quien perdió parte de su pierna izquierda tras someterse a una amputación de pierna— ha venido dando sobradas muestras de que su recuperación viene tomando un buen camino: baila, nada y ha regresado a las actividades que antes hacía con el paso del tiempo.

Daniella Álvarez, representante de la Comunidad Andina y Centroamérica para L’Oréal Paris, desfiló por primera vez en un siguiente segmento llamado “Feel your worth” con su prótesis de pierna.Fuente: AFP

¿Qué le pasó a Daniella Álvarez?

En junio de 2020, Daniella Álvarez, ex Miss Colombia, se sometió a la amputación de parte de su pierna, debido a que tenía una isquemia. Durante 10 días, la modelo estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que tuvo que enfrentar cuatro operaciones para poder seguir adelante.

Un mes antes, le iban a hacer una "operación que supuestamente iba a ser sencilla": el retiro de "una masita muy pequeña, como una moneda (...) que tenía en mi abdomen". "Cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta (...) se cerró".

"Enseguida tuve que tener una segunda operación el mismo día, segunda operación donde los doctores me hicieron una reconstrucción de la aorta con un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies".

Tras una cuarta operación, Daniella Álvarez tomó la decisión, junto a los médicos y su familia, de tener una prótesis en lugar de un pie que no funcione.

