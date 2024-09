Atlético cancela show de Danna Paola tras revelar que es fanática del Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, se llevará a cabo el partido entre Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano y, según medios internacionales, Danna Paola iba a ofrecer un show en el entretiempo como parte de una sorpresa para el público.

Junto con el español Abraham Mateo, la artista iba a cantar su más reciente tema, El Doble; sin embargo, esta presentación no se llevará a cabo, después de que la mexicana revelara sus preferencias futbolísticas. En el programa La Revuelta, confesó ser hincha de los 'Merengues' y se animó a entonar un verso de Hala Madrid y Nada Más, himno madridista.

"Soy madridista. Estoy muy emocionada porque voy a ir a verlos por primera vez", dijo Danna Paola en referencia al encuentro este fin de semana. Además, se animó a dar su score, dándole la victoria al Real Madrid con goles de Vinícius Júnior y Federico Valverde.

De acuerdo con Relevo, el Atlético canceló su presentación, aparentemente debido a que los aficionados 'colchoneros' no habrían aceptado la presencia de una artista declarada madridista en su estadio antes del enfrentamiento contra su mayor rival. Hasta el momento, la mexicana no ha hecho declaraciones sobre esta nueva controversia que la ha puesto en el centro de la atención.

Danna Paola fue invitada al programa de David Broncano en España.Fuente: @danna

Danna Paola revela que tuvo un romance con Neymar

Actualmente, Danna Paola mantiene una relación con el cantante Alex Hoyer, aunque hace unos años se especuló sobre un posible romance con el futbolista brasileño Neymar.

Si bien todo era un secreto a voces, la mexicana por fin lo confirmó. La intérprete de Mala fama fue invitada al programa español La Revuelta, donde conversó con el conductor David Broncano sobre fútbol. "Yo he aprendido bastante de fútbol gracias a mi novio, pero me gusta mucho, es madridista", dijo.

"Pero ¿no es un futbolista tu novio?", le preguntó David, a lo que Danna Paola respondió: "No, no. Bueno, juega siempre con la del Madrid, pero no. Ya he estado con futbolistas y no". Esto despertó la curiosidad del anfitrión, quien insistió en saber el nombre del futbolista en cuestión.

La producción de La Revuelta comenzó a buscar en Internet sobre quién se trataba y encontraron una foto de Danna Paola con Neymar. "Sí, sí nos conocimos", dijo, generando risas y aplausos en el público. No obstante, resaltó que no fue una pareja como tal. "Es increíble, es muy divertido". Además, explicó por qué nunca lo dijo hasta esa entrevista: "Pues porque justo, cuando no es nada serio… Bueno pues hay muchas relaciones que no se confirman, pero existen".

Danna Paola recibe críticas por su físico

Danna Paola es una de las cantantes mexicanas más famosas y ha tenido muchos reconocimientos por su música. Sin embargo, ha estado en el foco de los medios por su apariencia física.

La también actriz fue duramente criticada por su protagónico en Élite donde sus seguidores escribieron constantes ataques por lo que su pareja Alex Hoyer se pronunció sobre ello.

“Siempre se lo digo, mientras ella se sienta bien, ella esté bien, ella esté feliz, eso es lo más importante, no importa lo que se diga, a mi lo que más me importa es su salud y ella está perfectamente bien y disfrutando todo lo que está sucediendo”, dijo el cantante en los Kids Choice Awards 2022.

