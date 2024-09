Lali Espósito lanza una canción que lleva a recordar su enfrentamiento con Javier Milei

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante argentina Lali Espósito lanzó la canción Fanático, un sencillo en el que combina la fuerza del rock con el sonido pop y cuya letra y videoclip están llenos de mensajes que hacen recordar su enfrentamiento ideológico con el presidente de Argentina, Javier Milei.

"Viene a buscarme, se come mis sobras. Lo tengo encima, parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Toda la noche me sueña y se toca", canta Espósito en el estribillo de la canción y se muestra en el videoclip con un estilo que evoca el rock de los 90.

"Su mayor fantasía es un día ser yo", canta y el videoclip muestra a un hombre, con patillas y chaqueta de cuero negra y hablando y gesticulando de manera efusiva que podría vincularse a Milei, mientras ella lo observa aburrida.



La discordia entre Lali Espósito y Javier Milei

Los intercambios entre Lali Espósito y Javier Milei, y los seguidores de ambos en redes sociales, comenzaron luego de que la cantante lamentara la victoria del ultraderechista en las elecciones primarias celebradas en agosto de 2023, al expresar: "Qué peligroso. Qué triste"; a lo que Milei respondió que no la conocía.

Espósito criticó al Gobierno de Milei en el festival Cosquin Rock, en la provincia de Córdoba (centro), en febrero pasado: "Esto que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás", y dedicó su siguiente canción a "las malas personas y los antipatria".

El mandatario ultraliberal respondió llamándola "Lali Depósito" en un reportaje, porque, según el presidente, "cobró de la (plata) del Estado", como parte de la crítica a los recitales financiados con subsidios estatales.

Fanático "no es sólo una canción, es una declaración de intenciones"

En Fanático, Lali Espósito canta: "Yo entiendo qué te pasa. Si sos tan solo un niño. Aunque te hagas el malo, te está faltando cariño. Yo no tengo enemigos y no los necesito. Vení, acercate, que te firmo la fotito".

Según describió un comunicado de la discográfica Sony, en el videoclip de poco más de tres minutos, Lali explora "la delgada línea entre el amor y el odio, entendiendo que ambos son parte de lo mismo: fanatismo/obsesión".

"Lali, con su estilo audaz, nos lanza una invitación a reflexionar mientras nos sacude con su música", afirmó Sony, que indica que Fanático "no es sólo una canción, es una declaración de intenciones".

"Utiliza su pluma afilada para diseccionar la cultura de la desinformación, ofreciendo un comentario punzante sobre la sociedad contemporánea sin perder el toque de humor que la caracteriza, donde la risa y el juego se entrelazan con las 'fake news'", explicó la productora.

Una fotografía a gran tamaño de Espósito vandalizada en una esquina de Buenos Aires y publicada en sus redes sociales acompañó al lanzamiento de Fanático, después de casi un año sin nueva música y de estar trabajando para su próximo álbum, que saldrá en 2025.

(Con inmformación de EFE)

