Hija de Luis Miguel está en Cusco: se enamoró de las alpacas y probó la gastronomía nacional

Michelle Salas, hija del famoso cantante Luis Miguel, realizó recientemente una visita a la emblemática ciudad de Cusco, en Perú. La reconocida modelo y empresaria aprovechó su viaje para disfrutar de la cultura que ofrece esta ciudad, considerada la capital histórica del Imperio Inca.

Durante su estadía, compartió momentos de asombro y admiración a través de sus redes sociales, donde se mostró maravillada por la belleza de los paisajes andinos y la majestuosidad de las alpacas.

"Buenos días desde Cusco, Perú. Estoy que no me lo creo. Las alpaquitas, estoy enamorada. Cuando llegué me enamoré. Quiero llevarme una alpaca a mi casa, estoy obsesionada con las alpacas. Tenían que verme ayer. Llegué, tiré todas mis cosas y me fui a convivir con las alpacas como dos horas y mi esposo me dijo: '¿Nos podemos ir ya?'. Lo bueno es que ya sabe qué me puede regalar esta Navidad", dijo en un clip en Instagram, mientras mostraba qué iba a vestir para ir a un evento junto con su esposo, el empresario venezolano Danilo Díaz.

En su recorrido, la hija de Luis Miguel también se dejó llevar por la magia de las calles de Cusco, llenas de historia, con arquitectura que fusiona elementos precolombinos e influencias coloniales. Además de sus visitas a sitios arqueológicos, Michelle Salas no perdió la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local.

"Probando esta delicia. El choclo o maíz ha sido cultivado en Perú durante más de 4 mil años. Es un alimento sagrado para la cultura e ingrediente clave en la gastronomía y economía del país hasta la actualidad", escribió en una foto. Con su característico estilo y elegancia, la influencer dejó una huella en la ciudad, mostrando una vez más su pasión por el turismo y las experiencias únicas en diferentes partes del mundo.

¿Quién es Michelle Salas?

Michelle Salas es una modelo, influencer y empresaria mexicana, conocida principalmente por ser la hija de Luis Miguel, uno de los cantantes más icónicos de América Latina; y Stephanie Salas, una actriz y cantante mexicana. Nació el 13 de junio de 1989 en Ciudad de México, y aunque su relación con Luis Miguel no fue pública durante los primeros años de su vida, con el tiempo ambos han estrechado vínculos.

Michelle comenzó a ganar notoriedad por su estilo sofisticado y elegante, lo que la llevó a convertirse en una figura influyente en el mundo de la moda. Ha trabajado como modelo para importantes marcas internacionales como Dolce & Gabbana y Carolina Herrera, y ha colaborado con diversas firmas de lujo en campañas publicitarias. Además, ha sido invitada a importantes eventos de moda, como la Semana de la Moda en Nueva York y París.

Más allá de su carrera en el modelaje, Michelle Salas es una empresaria que ha sabido aprovechar su popularidad en redes sociales para convertirse en una influencer reconocida. A través de su cuenta de Instagram, comparte su estilo de vida, viajes y recomendaciones de moda, belleza y bienestar, ganándose una base de seguidores fieles.

Michelle Salas probó choclo con queso en el Cusco.Fuente: @michellesalasb

Luis Miguel tiene la gira latina más taquillera de todos los tiempos

Luis Miguel continúa con su gira internacional y se ha convertido en la más taquillera de todos los tiempos. Según la página Billboard Boxscore, el intérprete de La incondicional ha recaudado alrededor de 318.2 millones de dólares y vendido 2.2 millones de entradas en sus primeros 146 conciertos. Cabe resaltar que aún le quedan shows ya que en noviembre cerrará su tour en México.

No solo es la gira que más recaudación ha tenido hasta el momento, también es la que más tickets ha logrado vender. Con la cifra mencionada anteriormente, duplicó a la de México por siempre, que se realizó entre 2018 y 2019 (965 000 boletos).

