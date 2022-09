El actor Eleazar Gómez fue expareja de la cantante mexicana Danna Paola. | Fuente: Composición

Eleazar Gómez, expareja de Danna Paola, confesó ser su mayor fan. El actor mexicano fue sorprendido por la prensa de su país en el aeropuerto y le preguntaron sobre la nueva canción de la artista.

“¿Has escuchado el nuevo sencillo de Danna Paola?, ¿qué te pareció?”, preguntó uno de los reporteros. A lo que Eleazar contestó: “No lo he escuchado… aún. Ya cuando lo escuche te digo”.

A pesar de ello, Eleazar Gómez confesó que siente gran admiración por Danna Paola y le desea una carrera larga en la industria musical. “Soy un gran admirador de ella”, finalizó. Como se recuerda, el actor mexicano estuvo en prisión luego de agredir a la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Esta no es la primera vez que él tiene este tipo de antecedentes, ya que su expareja también sufrió abusos por parte de él. Meses después de haberse iniciado el proceso en contra del artista, la intérprete de “Calla tú” habló por primera vez sobre su fatal experiencia.

"Es un tema que como mujer no me gustaría revivir, porque no es hablar sobre una situación en específico... Al ver titulares como estos por supuesto (noticias sobre Eleazar Gómez) que a uno le causa un shock, pero creo que la mejor manera que he tenido es con el apoyo de mi familia y de mis amigos... Tenía la necesidad de hablar de otra manera, mi responsabilidad como mujer es justamente hablar y alzar la voz de la manera en que yo quiera", comentó para el programa “Suelta la Sopa”.

Un historial de comportamiento

José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela “Rebelde”. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

En “Atrévete a soñar”, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La exreina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

