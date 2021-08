Danna Paola lloró durante su regreso a los conciertos presenciales en México. | Fuente: Instagram / Danna Paola

La cantante Danna Paola volvió a los escenarios con un concierto presencial que ofreció en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en México. Poco más de un año y medio sin espectáculos en vivo hicieron que este evento le sonsacara lágrimas a la artista.

"Necesito este momento con ustedes... Es muy fuerte, muy fuerte. Ya quiero que todo vuelva a la normalidad. Y para mí esto es muy emocionante. Tenía que romper en llanto, lo siento. Los amo", sostuvo la también actriz mientras sollozaba.

El público respaldó a Danna Paola con frases en las que le hicieron sentir su cariño. Por ello, después del show en vivo, en su cuenta de Instagram, la estrella mexicana compartió una serie de fotografías que mostraron la "noche mágica" que pasó junto a sus seguidores.

"La noche más mágina de mi 2021, salvando así mi año. Escucharlos ahí cantando conmigo, disfrutando después de 18 meses de encierro y volviendo un poco a la normalidad, saliendo de la realidad... ¡Mi corazón sigue en shock!", escribió en la leyenda.

Nicole Favre abrió el concierto de Danna Paola

La cantante peruana Nicole Favre fue la encargada de abrir el concierto sold out de Danna Paola en Ciudad de México (México). La noticia fue confirmada por la misma artista en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de 23 años compartió una publicación en la que daba a conocer su inclusión en el espectáculo de la estrella de "Élite". "No me puedo creer que voy a abrirle el show a esta estrella gigante", escribió al principio de la leyenda.

Para la cantante de "Alucinándote", fue todo "un honor" abrir el show de Danna Paola y cantarle a su público.

Entre los últimos proyectos de la cantante mexicana destaca "Kaprichosa", tema que lanzó el pasado 20 de agosto y contiene una letra centrada en cómo y cuándo quieres que sea tu futura relación.

