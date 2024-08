"La situación de Venezuela es el bien contra el mal": Danny Ocean se pronunció desde el exilio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Danny Ocean insta a los familiares de militares y policías a parar con la violencia en Venezuela. | Fuente: Instagram (dannocean)

Danny Ocean instó a sus colegas artistas a unirse por la situación política de Venezuela luego de las elecciones presidenciales ocurrida el último domingo 28 de julio, fecha en que entidades de dicho país dieron como ganador a Nicolás Maduro con el 51,95 % de votos ante el 43,8 % de los conseguidos por el opositor, Edmundo Gonzáles Urrutia, al 96,87 % de actas escrutadas.

En una reciente entrevista dada a Billboard, Ocean, compositor venezolano conocido mundialmente por su tema 'Me rehúso', lamentó la actualidad de su país y reiteró su pedido a los familiares de militares y policías para evitar la violencia y opresión contra los manifestantes.

“Sé que ellos (los policías y militares) tampoco deben estar pasándola bien, pero no sé, así lo siento yo. Todo lo dicho por mi parte ha sido desde el corazón, tratando de ser lo más sensato posible (…). Estoy tratando de apoyar a las personas que están tratando de hablar con sus hijos, ayudando a pasar información sobre las personas que están en Venezuela”, declaró.

Asimismo, Danny Ocean, quien se encuentra en el exilio desde el 2015, afirmó que la situación ya no es solo política, sino que va más allá. “Si queremos salir de este embrollo, porque ya no se trata de una cuestión política de izquierda, derecha, azul, rojo, o amarillo. No. Ahora, se trata de una situación del bien contra el mal. Y de que la gente está realmente cansada”, dijo.

Danny Ocean saltó a la fama mundial por 'Me rehúso', canción considerada un himno del exilio. | Fuente: Instagram (dannocean)

Danny Ocean exhorta a los artistas a mandar “mensajes positivos”

El cantante y compositor de reguetón recalcó que está “tratando de concentrarse de lo que pasa en el presente” para tener la posibilidad de crecer en una Venezuela “próspera” y tener “un futuro mejor” a pesar de la crisis actual. En ese sentido, instó a sus colegas artistas a ya “no tirarse basura unos a otros”.

“Los mensajes tienen que ser positivos. Sé que hay mucho dolor, sé que hay muchas cosas guardadas dentro, pero no es momento de estar tirándose basura unos a otros. Es muy importante que al menos la comunidad de artistas entre nosotros los venezolanos estemos alineados con los mensajes que estamos dando”, expresó.

Cabe mencionar que Ricardo Montaner, Nacho, Gaby Espino, Lele Pons, Gabriela Spanic, Korina Rivadeneira, Alicia Machado, entre otras celebridades venezolanas, reaccionaron ante la reelección de Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude del grupo de oposición liderado por María Corina Machado

“Si todos los artistas nos uniéramos a la ola de pedir a nuestra milicia y a nuestra policía que nos ayudaran y colaboraran, porque son los únicos que pueden reducir ese número (de víctimas), sería genial. Creo que sería un movimiento espectacular si todos nos uniéramos a ese mensaje”, mencionó Danny Ocean.

Danny Ocean llama a parar la violencia en Venezuela con emotivo video

El último 30 de julio, Danny Ocean decidió publicar un video en su cuenta oficial de Instagram donde pide a los familiares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cuerpos policiales a hacerles entrar en razón para evitar la violencia y el derramamiento de sangre.

“A los que tengan familia dentro de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Policiales de Venezuela les pido, por favor, que hablen con ellos. Ellos son los únicos que pueden reducir los muertos, los heridos y la violencia que está pasando hoy en Venezuela”, sostuvo.

Del mismo modo, consideró que si la situación continúa así entonces “habrá una oleada mucho más grande de venezolanos saliendo de Venezuela.

“Latinoamérica no está preparada para estos oleajes. A todas las personas que están ayudando al traspaso de insumos, de medicamentos de los hospitales, por favor, traten de taguearme en mis redes sociales, voy a estar empezando a repostear todo esto”, añadió.

