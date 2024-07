Rubén Blades contra resultados electorales en Venezuela: "No se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantautor panameño, Rubén Blades, expresó su rechazo a los recientes resultados electorales en Venezuela, que otorgaron nuevamente la victoria a Nicolás Maduro. Las declaraciones del 'Poeta de la salsa' se dieron en un contexto marcado por la decisión del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de suspender las relaciones diplomáticas con Venezuela y retirar al personal diplomático de ese país, acción que replicado varios países de la región, incluyendo Perú.

El intérprete de Pedro Navaja respaldó la postura de su gobierno luego de compartir una captura de la noticia titulada: Panamá ordena el retiro de la misión diplomática de Venezuela; a esto sumó una serie de razones que cuestionan la legitimidad de los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro.



"Primero, por lo de impedir el vuelo de Copa Airlines con los observadores electorales. Segundo, por insultar a la expresidenta Moscoso. Tercero, por no ser transparente con los resultados de la elección al evitar la supervisión imparcial del proceso electoral y de los supuestos totales ofrecidos por oficinas controladas por la dictadura", enumeró el ex Ministro de Cultura de Panamá.

Rubén Blades: "(Los resultados) no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro"

Como se sabe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela anunció que Nicolás Maduro había ganado las presidenciales con un 51,2 % al 80 % de las mesas escrutadas, superando a su principal contrincante, Edmundo González, que habría obtenido el 44%. Rubén Blades aprovechó su publicación para hacer eco de estas dudas con una singular frase: "Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro".

Por otro lado, María Corina Machado, representante de la oposición venezolana, declaró que según sus propios conteos, el candidato opositor Edmundo González habría obtenido aproximadamente el 70% de los votos, ganando ampliamente a Maduro, quien solo habría obtenido el 30%.

"El presidente Mulino actuó de acuerdo a lo que la razón y la justicia recomiendan, dada la situación. Lo que está bien hecho debe ser reconocido y apoyado por todos. ¿Y los desaciertos? ¡esos no!", concluyó.

El día que Nicolás Maduro vio en "un pajarito" la figura de Hugo Chávez

Nicolás Maduro ha mencionado en varias ocasiones una experiencia en la que afirmó haber visto a un "pajarito" que, según él, representaba el espíritu de Hugo Chávez, su predecesor. Esta anécdota se hizo conocida en abril de 2013, durante la campaña presidencial para suceder al exmandatario, quien había fallecido en marzo de ese año.

Maduro contó que, mientras oraba en una capilla, un pequeño pajarito revoloteó alrededor de su cabeza y luego se posó en un lugar cercano. En ese momento, sintió una conexión espiritual y afirmó haber sentido la presencia de Chávez, como si el fallecido líder le estuviera dando su bendición y apoyo.

"Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: 'hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestra bendiciones'. Así lo sentí yo desde mi alma", relató en aquella ocasión.

"Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él", remarcó.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis