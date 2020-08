Ryan Reynolds y Jackie Chan se encuentran en el top 10 de los actores mejor pagados de Hollywood. | Fuente: Composición

La revista Forbes compartió, recientemente, su lista de los actores mejor pagados de Hollywood en el 2020 y, en un ciclo anual cerrado al término de junio de este año, Dwayne "The Rock" Johnson encabezó por segundo año consecutivo la nómina.

Con un monto de 87,5 millones de dólares, el exluchador profesional consiguió resaltar por encima de sus colegas gracias a la comisión de USD 23,5 millones que recibió de Netflix como pago de su próxima cinta “Red Notice” y de los patrocinios.

A Johnson lo acompañan otros intérpretes en los primeros puestos, luego de tener hasta junio un año fructífero en cuestiones económicas. Es el caso de Ryan Reynolds, quien se ubicó en el segundo lugar de la lista con 71,5 millones de dólares.

Comparte el podio con estos dos actores Mark Wahlberg, quien con 58 millones de dólares logró situarse en el tercer puesto. Tanto él como Reynolds también se beneficiaron con los desembolsos del gigante del streaming para sus nuevas producciones.

DE BEN AFFLECK A JACKIE CHAN

Fuera de los tres primeros puestos quedó Ben Affleck, quien con sus 55 millones de dólares se situó en la cuarta posición gracias, en parte, a "The Last Thing He Wanted", un nuevo proyecto que prepara también para Netflix.

Le sigue Vin Diesel, en quinto puesto, con USD 54 millones. Cifra que alcanzó por “Fast & Furious Spy Races”, aunque su recaudación hubiese podido ser mayor de no ser porque el estreno de la octava entrega de esta saga se pospuso hasta el próximo año por la COVID-19.

Akshay Kumar, la estrella de Bollywood, logró colarse en el sexto lugar con USD 48,5 millones y debido a los patrocinios y a su éxito en “The End”, la serie de Amazon Prime. En séptimo puesto, está Lin-Manuel Mirada con USD 45,5 millones, cuya fortuna se engrosó luego de que Disney comprara los derechos de su obra de teatro “Hamilton”.

Por último, en el octavo puesto se encuentra Will Smith con USD 44,5 millones —gracias a su filme “King Richard”—, en noveno Adam Sandler on USD 41 millones y en décimo Jackie Chan con 40 millones de dólares.