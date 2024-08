"Hubo conversaciones, pero no": Ryan Reynolds habló con Nicolas Cage para volver como Ghost Rider en 'Deadpool & Wolverine'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La película Deadpool & Wolverine generó gran expectativa ya que ha mostrado varios guiños del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). En conversación con Collider, Ryan Reynolds reveló que, la razón para hacer esta cinta era para rendir homenaje a los personajes de Marvel como Elektra (Jennifer Garner), Wolverine (Hugh Jackman) y Blade (Wesley Snipes).

Sin embargo, no todos los rostros populares que se conocen estuvieron en la franquicia ya que, si habían muchos, podría perderse el hilo de la narración. Una de las ausencias más notables fue el de Ghost Rider A pesar de ello, el famoso Deadpool confesó que sí quería traer de regreso a Nicolas Cage en el famoso papel.

"Sí, por supuesto, hubo conversaciones al respecto. Pero no", dijo el actor sin dar más detalles. Hasta el momento se desconoce por qué el actor no aceptó, no obstante, el medio internacional mencionó que su negativa podría estar relacionado a la aparición que tuvo Cage como Superman en la película The Flash (2023), donde su aparición fue con CGI y no era lo que él había grabado.

"Cuando fui al cine, era yo luchando contra una araña gigante. Yo no hice eso. Eso no fue lo que hice. No creo que fuera [creado por] AI. Sé que Tim (Burton) está molesto por la IA, como yo. Era CGI, OK, para que pudieran quitarme edad, y yo estoy luchando contra una araña. Yo no hice nada de eso, así que no sé lo que pasó allí. ... Pero entiendo de dónde viene Tim Burton. Sé lo que quiere decir. Sería muy infeliz si la gente estuviera tomando mi arte ... y apropiándose de ellos. Lo entiendo. Quiero decir, estoy con él en ese sentido. La IA es una pesadilla para mí. Es inhumana. No se puede ser más inhumano que la inteligencia artificial", contó Nicolas Cage en ese entonces.

Nicolas Cage como Johnny Blaze, el famoso 'Ghost Rider', personaje de Marvel.Fuente: Columbia Pictures

¿De qué trata Deadpool & Wolverine?

Deadpool & Wolverine es una película de superhéroes de Marvel Studios que forma parte de la tercera entrega en la saga de Deadpool. El filme es dirigido por Shawn Levy y producido por Kevin Feige.

Ryan Reynolds es el guionista principal y también protagonista. El estreno en cines en Latinoamérica fue el último 25 de julio y en Estados Unidos el 26. "Wolverine se recupera de sus heridas cuando se cruza con Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común", se lee en la sinopsis oficial.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman protagonizan el largometraje como los superhéroes Deadpool & Wolverine. Los actores están acompañados de un destacado elenco conformado por Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni y Matthew Macfadyen.

'Deadpool & Wolverine' se estrenó en los cines peruanos el último jueves 25 de julio.Fuente: Marvel

¿Quién es Ghost Rider?

Ghost Rider es un personaje ficticio de Marvel Comics, conocido por su apariencia imponente y su historia oscura. El personaje ha tenido varias encarnaciones a lo largo de los años, pero la más popular es la de Johnny Blaze, quien hizo su primera aparición en Marvel Spotlight #5 en 1972, creado por los escritores Roy Thomas, Gary Friedrich, y el dibujante Mike Ploog.

Johnny Blaze es un motociclista y acróbata que realiza un pacto con Mephisto (una representación del diablo en el universo Marvel) para salvar la vida de su padre adoptivo, que estaba muriendo de cáncer. Como resultado de este trato, Johnny es vinculado con un demonio llamado Zarathos y se convierte en Ghost Rider, un ser con poderes sobrenaturales.

Él posee una serie de habilidades sobrehumanas, como fuerza, velocidad y resistencia, pero su poder más icónico es la capacidad de transformarse en un esqueleto envuelto en llamas, montando una motocicleta infernal. También tiene la capacidad de lanzar fuego infernal y usar la "Mirada de Penitencia" ('Penance Stare'), que hace que sus víctimas sientan el dolor que han causado a otros.

Una de las adaptaciones fue interpretado por Nicolas Cage en las películas Ghost Rider (2007) y Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011). Es conocido por su lucha constante entre el bien y el mal, su búsqueda de justicia y venganza, y su simbolismo de lo sobrenatural y el horror dentro del universo Marvel.

Podcast recomendado No será la primera película de gángsters, pero es una de las más conocidas y mentadas. Las referencias a The Godfather son incalculables, a tal punto que parece que la fuente original resulta inacabable. Parece que la estela de la familia Corleone tendrá todavía una larga vida en la música, en la literatura, en la televisión y en los restaurantes. Leer más El Ojo de Kubrick | podcast EP12 | T1 | The Godfather en la cultura popular/Invitado Martín Higueras