Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds y Hugh Jackman hacen sorpresivo cameo en videoclip de agrupación K-pop

La expectativa por el estreno mundial de Deadpool & Wolverine sigue en aumento. Además de los emocionates adelantos y revelaciones sobre la esperada película de Marvel, los protagonistas acaban de hacer un sorpresivo cameo para el videoclip de Chk Chk Boom, una canción de la banda de K-pop, Stray Kids.

El video comienza con la aparición de Ryan Reynolds y Hugh Jackman, caracterizados como Deadpool y Wolverine, respectivamente. Con su humor irrevertente, ambos personajes fungen ser presentadores de un noticiero ficticio. En otro momento, casi al final del video, Deadpool se anima a interactuar con los miembros de la banda y bromea sobre unirse a ellos como un nuevo integrante.

"¿Están buscando a alguien un poco mayor y menos ágil?", pregunta Reynolds, recibiendo una respuesta unánime de parte de la banda: "no".

¿Cómo se grabó el videoclip?

La amistad entre Ryan Reynolds y Stray Kids data de 2021, cuando el actor interactuó por primera vez con ellos en redes sociales, tras una presentación de la banda inspirada en Deadpool. Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo para que los personajes de la película hagan un cameo en el videoclip.

Finalmente, los resultadados de su participación se vieron el último 5 de julio, durante la gira promocional de Deadpool & Wolverine en Corea del Sur.

Stray Kids, compuesto por Bang Chan, Lee Know, Seungmin, I.N, Hyunjin, Felix, Changbin y Han, tiene un reconocimiento destacado en la industria del K-pop. Además del cameo en Chk Chk Boom, la banda ha contribuido con una canción exclusiva para la banda sonora de Deadpool & Wolverine, titulada Slash, que se lanzará a finales de julio.

El soundtrack incluirá también éxitos como Bye Bye Bye de NSYNC, Glamorous de Fergie y You’re The One That I Want de Olivia Newton-John y John Travolta.

Deadpool & Wolverine se estrenará en América Latina el 25 de julio y la trama seguirá a Wade Wilson en su intento de abandonar su vida como Deadpool para llevar una existencia más tranquila. No obstante, sus planes cambian cuando es reclutado por la Autoridad de Variación Temporal para una misión junto a Wolverine.

