Nicolas Cage confiesa estar "aterrorizado" con el uso de la Inteligencia Artificial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A Nicolas Cage parece no agradarle el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria cinematográfica ni en la televisión. El actor ganador del Oscar no dudó en cuestionar la realización de un escaneo digital que hizo en Noir, la próxima serie live-action sobre Spider-Man para MGM+ y Prime Video.

Fue durante una entrevista con The New Yorker que Cage, de 60 años, admitió que se sintió incómodo con el uso de la tecnología para modificar algunas facciones de su rostro esperando que no sea la misma que se usan los creativos en Hollywood.

"Tienen que ponerme en una computadora y hacer coincidir el color de mis ojos y cambiar (mi rostro) No sé (…) Dios, espero que no sea Inteligencia Artificial. Estoy aterrorizado con eso", manifestó el intérprete de la película, Ghost Rider: el vengador fantasma (2007).

En ese sentido, Nicolas Cage cuestionó si es que la Inteligencia Artificial impedirá que los artistas puedan desenvolverse de la mejor manera. "Esto me hace preguntarme. ¿Dónde terminará la verdad de los artistas? ¿Será reemplazada? ¿Será transmogrificada? ¿Dónde estará el latido del corazón?", sostuvo.

El 2023, Nicolas Cage protagonizó la comedia oscura de A24, 'Dream Scenario'. | Fuente: A24

Nicolas Cage se une a críticas de Tim Burton a la Inteligencia Artificial

Es así como Nicolas Cage se une a una larga lista de actores, directores y productores que se muestran preocupados por su futuro con la llegada de la Inteligencia Artificial para facilitar la realización de nuevos proyectos de séptimo arte, así como series y películas de streaming.

En setiembre del año pasado, Tim Burton no pudo contener el fastidio generando por un artículo publicado por Buzzfeed con fotos generadas gracias a la IA sobre la recreación de algunos personajes de Disney como Elsa de ‘Frozen’, la princesa Aurora de ‘La bella durmiente’ y ‘La sirenita’ utilizando su estilo característico de su filme ‘El cadáver de la novia’.

“¡Hicieron que la inteligencia artificial hiciera mis versiones de los personajes de Disney! No puedo describir la sensación que te da. Me recordó cuando otras culturas dicen: 'No me tomes una foto porque te está quitando el alma'”, manifestó el cineasta de 65 años.

Nicolas Cage interpretó al Conde Drácula en la comedia de terror 'Renfield'. | Fuente: Universal Pictures

Nicolas Cage protagonizará nueva serie live-action 'Spider-Man Noir'

Nicolas Cage protagonizará Noir, una serie de acción real sobre Spider-Man realizada por MGM+ y Amazon Prime Video. Antes, Variety informó que la producción estaba en desarrollo en febrero de 2023, aunque el actor no estaba vinculado en ese momento.

"Expandir el universo Marvel con Noir es una oportunidad única y especial, estamos honrados de llevar esta serie a nuestros clientes globales de Prime Video", dijo Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios.

"El extremadamente talentoso Nicolas Cage es una elección ideal para nuestro nuevo superhéroe y el talentoso equipo de producción con Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal y el increíble equipo de Sony está dedicado a expandir esta franquicia de la manera más auténtica", agregó.

Según la sinopsis oficial, Noir contará la historia "de un investigador privado envejecido y con mala suerte (Nicolas Cage) en Nueva York de los años 30, que se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad". Noir será el primer protagónico para Nicolas Cage en televisión.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis