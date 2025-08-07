Últimas Noticias
Actor que interpretó a Superman se unió a ICE, la agencia encargada de las deportaciones de migrantes en EE.UU.

Dean Cain encarnó a Superman en la serie 'Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman'.
Dean Cain encarnó a Superman en la serie 'Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman'. | Fuente: Warner Bros.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Dean Cain, también policía, reveló que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.

El actor Dean Cain, quien interpretó a Superman en los 90 Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman, reveló que se unió como oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y anima a más personas a unirse.

Cain, de 59 años, que interpretó al superhéroe entre 1993 y 1997, anunció la medida el martes en sus redes sociales y dijo en una entrevista con FOX que lo hizo porque sintió que era importante ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses.

Dean Cain revela que votó por Trump

El intérprete, además, usó su anuncio para resaltar los beneficios de trabajar para ICE, como una bonificación de 50.000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles o beneficios de jubilación, para así animar a más gente a que también se una a ICE.

El también policía reveló que votó por Donald Trump en las elecciones pasadas.

Las críticas contra el ICE

Han sido muchas las estrellas de Hollywood, como Jimmy Kimmel, Kim Kardashian, Cardi B y Mark Ruffalo, las que se han pronunciado en contra de las redadas de ICE para encontrar inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal bajo la Administración de Donald Trump.

En junio, estallaron varias manifestaciones en Los Ángeles (California) en respuesta a una serie de redadas migratorias llevadas a cabo por la agencia federal. 

