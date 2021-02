Demi Lovato ha aprendido de sus errores pasados y está lista para ser un modelo a seguir. | Fuente: Instagram

Demi Lovato ha aprendido de sus pasados errores y quiere compartir estas lecciones con sus fans. La cantante, quien estuvo hospitalizada por una sobredosis en 2018, esta decidida en convertirse en un modelo a seguir.

La artista, de 28 años, está agradecida por el amor y la aceptación que recibió en su camino a la sobriedad. "Vivimos en un tiempo en que nadie es perfecto, y no vamos a conseguir modelos a seguir mirando a personas que no comenten errores", comentó en The Ellen DeGeneres Show.

"Vamos a conocer y aprender de nuestros modelos a seguir entre quienes han superado sus batallas más oscuras", señaló Demi Lovato. Ella se reconoce como una de estas personas, por lo que compartió su experiencia sobreviviendo a la sobredosis y su camino a la sobriedad en rehabilitación en el documental "Dancing with the Devil".

La intérprete de "Sorry not Sorry" dijo que contó su verdad de esta forma para aclarar algunas cosas, ya que se contaron historias que no fueron ciertas.

"Quería decirle al mundo 'esto es lo que pasó, así es como lo superé y espero te pueda ayudar a ti también'. Porque este viaje ha sido una locura, pero he aprendido mucho y no puedo esperar para compartirlo con el mundo", sostuvo la artista.

SECUELAS POR LA SOBREDOSIS



Demi Lovato reveló que sufrió un infarto y tres derrames cerebrales después de la sobredosis por la que estuvo hospitalizada en 2018 y tras la que casi pierde la vida.

"Los médicos dijeron que solo tenía 5 o 10 minutos más de vida", afirmó la cantante en el tráiler del documental "Dancing with the Devil", que se estrenará el 23 de marzo en cuatro entregas a través de la plataforma YouTube.

La artista regresó a los escenarios en los Grammy 2020 tras un periodo de rehabilitación después de sufrir una sobredosis por consumo de fentanilo, que aún ocasiona secuelas en su salud.

"Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo manejar vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", explicó Lovato. (Con información de EFE)