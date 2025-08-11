Demi Lovato y Joe Jonas emocionan al público al revivir las canciones de 'Camp Rock' tras 15 años [VIDEO]

La exestrella de Disney y el integrante de los Jonas Brothers sorprendieron a los fans interpretando dos de los temas más icónicos de las películas que protagonizaron juntos hace más de una década.

Hace 17 años, una jovencísima Demi Lovato protagonizó Camp Rock, su primer gran papel y fenómeno musical en Disney Channel, junto a Joe Jonas. Dos años después, ambos regresaron para la secuela. Desde entonces han vivido múltiples experiencias y proyectos, pero no habían vuelto a cantar juntos… hasta ahora.

La espera terminó el último domingo cuando, en pleno concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Demi sorprendió a los fans al aparecer para revivir dos de las canciones más icónicas de las películas. Los hermanos se encuentran de gira con su tour Jonas20: Greetings from Your Hometown.

El reencuentro de Demi Lovato con Joe Jonas

El momento especial comenzó cuando Nick Jonas recordó la audición de Joe para Camp Rock y cómo su padre consiguió que también incluyeran a Kevin en ambas películas. "Creo que ya es hora de que todos recorramos juntos este camino de recuerdos y celebremos una pequeña película llamada Camp Rock", comentó antes de dejar que Joe interprete Gotta Find You.

Minutos después, Demi subió al escenario para enlazar con This Is Me. El público, por supuesto, estalló en gritos de emoción. El himno juvenil supera los 200 millones de reproducciones en Spotify y los 100 millones en YouTube. "Creo que no tocábamos esa canción desde hace casi 10 años", dijo Joe. "Podría haber sido incluso más tiempo. Es una locura", añadió Demi.

Pero el reencuentro no terminó ahí. Demi continuó con Wouldn’t Change a Thing, de la banda sonora de Camp Rock 2: The Final Jam. El instante quedó inmortalizado en sus redes sociales con el mensaje: "Gracias por invitarme, Jonas Brothers". También fue capturado por Jutes, esposo de Demi, quien escribió en sus historias de Instagram: "No podría estar más orgulloso. Te amo muchísimo", junto a un video de la presentación.

¿Camp Rock 3 en camino?

En las películas, Dime y Joe Gray dieron vida a los intereses amorosos Mitchie Torres y Shane Gray, y fuera de cámaras vivieron un breve romance en 2010. Desde entonces, se les ha visto juntos ocasionalmente, como en la fiesta de los Oscar 2017 organizada por Vanity Fair o en una fiesta de Halloween en 2021.

En abril de 2025 se anunció que, tras 15 años desde la última entrega, Disney+ está desarrollando Camp Rock 3, con Eydie Faye —conocida por su trabajo en The J Team, The Slumber Party y Fuller House— a cargo del proyecto. Aún no se ha revelado la fecha de estreno ni detalles del guion.

Si bien la participación del elenco original no está confirmada, hay señales que mantienen viva la esperanza: los Jonas Brothers protagonizarán una película navideña para Disney+, Alyson Stoner (Caitlyn en las dos películas) sigue vinculada a la compañía prestando su voz en Phineas y Ferb, y ahora, este esperado reencuentro en el escenario ha devuelto la ilusión a los fans.

