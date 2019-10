Demi Moore revela la identidad del hombre que habría abusado de ella a los 15 años | Fuente: AFP

Hace unas semanas, la actriz Demi Moore publicó su autobiografía “Inside Out”, un libro que expuso diversas revelaciones de la vida de la protagonista de "Ghost". Una de las difíciles revelaciones hechas por la actriz y productora estadounidense ha sido una experiencia que vivió cuando tenía solamente 15 años. En una entrevista en el programa Buenos días América, Moore confesó que fue abusada por un hombre cuando tenía 15 años a cambio de 500 dólares que le pagó a su madre al que identificó como Val y que era amigo de su madre.

Virginia King, su progenitora, tenía problemas con el alcohol. Una noche, Moore volvió a su casa y encontró a un conocido de la familia, quien abusó sexualmente de ella a cambio de pagarle a su madre 500 dólares. “Fue una violación y una traición devastadora revelada por la cruel pregunta de ese hombre: ‘¿Cómo se siente ser prostituida por tu madre por 500 dólares?’”, escribió la actriz en Inside Out.

Val había conocido a Moore y su madre en el restaurante "Mirabelle" a finales de la década de 1970, del que era copropietario junto a George Germanides, quien reveló al diario británico "The Sun" que el nombre de Val era Basil.

El diario "The Sun" tomó las declaraciones de la actriz- escritas en el libro- y lanzó una hipótesis del nombre del hombre que abusó de la actriz: el fallecido empresario griego Basil Doumas, conocido como Val. Hasta el momento, la intérprete no ha salido a negar la información publicada.



SU MATRIMONIO CON BRUCE WILLIS

La actriz de "Ghost" estuvo casada con Bruce Willis del 1987 al 2000. Ella sostuvo, en su libro según "The New York Times", que su entonces esposo creía que su carrera actoral le estaba quitando tiempo de su familia. Incluso, dijo que no estaba seguro si quería estar casado. Juntos son padres de Rumer, Scout y Tallulah Belle.

KUTCHER LA ENGAÑÓ

Luego de terminar con Bruce Willis, Demi Moore empezó a salir con Ashton Kutcher con quien se casó en el 2005. Como él es 15 años más joven que ella, la actriz dijo que la relación se sentía como un rehacer. "Podía regresar en el tiempo y experimentar lo que es ser joven con él, más de lo que pude experimentar cuando estaba en mis veintes".