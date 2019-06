Ashton Kutcher y Mila Kunis bromean sobre una supuesta separación. | Fuente: AFP

¡Ashton Kutcher y Mila Kunis sí que poner fin a los rumores! La pareja, acostumbrada a los dimes y diretes sobre su relación, no tuvo mejor idea que burlarse de una supuesta noticia sobre su ruptura.

Los actores, que se casaron en el 2015 y son padres de dos hijos, tomaron con humor la publicación de una portada de la revista "In Touch Weekly" en la que anunciaban su separación.

Como respuesta, Ashton Kutcher y Mila Kunis grabaron un hilarante video, publicado en Instagram, donde hablan con humor del tema. "Me he llevado a los niños [...] y tienes un oscuro secreto", dice burlona la actriz de "Bad Moms" en la grabación.

El recordado actor de "That '70s Show" compartió el video con la siguiente leyenda: "Supongo que se terminó 'In Touch Weekly'. Diviértanse vendiendo revistas esta semana. Tal vez la próxima semana mi esposa tenga gemelos. Por tercera vez. Pero quién está contando", compartió Kutcher en Instagram.

La publicación fue comentada por los amigos de Ashton Kutcher y Mila Kunis, quienes les mostraron su apoyo. "Esto es increíble. Los extraño", escribió Demi Lovato. Por su parte Dax Shepard, que protagonizó con Kutcher "The Ranch" escribió: "Demonios. Ya iba a salir corriendo. Quiero un reembolso". En tanto, Rumer Willis resumió la situación con "fake news".

Ashton Kutcher y Mila Kunis | Fuente: Instagram

LA CONVERSACIÓN DEL VIDEO

Ashton Kutcher: Cariño, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?

Mila Kunis: Hemos roto.

Ashton Kutcher: Oh, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer ahora?

Mila Kunis: Yo me sentía agobiada.

Ashton Kutcher: ¿Te sentías agobiada por mi culpa? Soy una persona muy agobiante, cierto... ¿Qué más?

Mila Kunis: Además... me he llevado a los niños.

Ashton Kutcher: ¿Qué? ¿Te has llevado a los niños? ¿Ya no puedo estar con ellos?

Mila Kunis: Además, tú tienes un oscuro secreto que ha quedado expuesto a la luz.

Ashton Kutcher: Oh, Dios mío. ¿Cuál es ese oscuro secreto?

Mila Kunis: No lo sé, solo sale la foto.

Ashton Kutcher: Vaya... tiene que ser muy oscuro entonces.