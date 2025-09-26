Detienen a la actriz Angie Miller por el caso de la muerte de B King y Regio Clown en México

La creadora de contenido para adultos es investigada por la Fiscalía de Ciudad de México y la del Estado de México por su presunta participación en el doble asesinato de los músicos colombianos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presunta pareja sentimental del cantante colombiano B King, Angélica Yetsey Torrini León —conocida como Angie Miller— fue detenida el martes en Ciudad de México por la Coordinación Nacional Antisecuestro, según reveló este viernes el Registro Nacional de Detenciones del Gobierno mexicano.

Su arresto estaría relacionado con el asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, de nombre artístico Regio Clown, informó la agencia EFE.

Antes de conocerse la muerte de los músicos, Miller había publicado una imagen de Sánchez Salazar con el mensaje: “Que tu música te traiga salvo a casa”. Días previos, también pidió apoyo a sus seguidores para dar con el paradero de los dos artistas entonces desaparecidos.

La influencer y creadora de contenido para adultos figuraba, además, en una ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. La última vez que se le vio fue el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en el centro de la capital.

¿Por qué sospechan de Angie Miller?

La actriz venezolana fue arrestada en la colonia Valle de los Pinos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y puesta a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con medios locales, Miller habría sido citada por la Fiscalía de Ciudad de México para declarar sobre el caso, ya que habría sido una de las últimas personas en ver con vida a B King.

Tras confirmarse la muerte de Bayron Sánchez, Miller publicó un mensaje en Instagram en el que expresó: “El dolor de su pérdida nos deja fatal a todos los seres que lo queríamos. No sabemos qué pasó en realidad, pero respétenos, que el dolor que sentimos es grande. Tanto sus familiares como amigos, su hermana. ¡Dejen de suponer estupideces y respeten el dolor!”.

¿Qué pasó con B King y Regio Clown?

Los músicos colombianos fueron encontrados sin vida en el Estado de México, tras permanecer casi una semana desaparecidos. Ambos habían viajado al país para participar en un concierto, y su ausencia encendió la alarma entre familiares, amigos, seguidores y autoridades de ambos países.

La Fiscalía del Estado de México confirmó la mañana del lunes 22 de septiembre que los cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, en las afueras de la capital mexicana, y anunció el inicio de una investigación por homicidio. La noticia provocó conmoción en la escena musical, donde B King y Regio Clown eran reconocidos por su trabajo en la música urbana y electrónica.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que las investigaciones avanzan y rechazó que este hecho afecte las relaciones diplomáticas con Colombia. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que se llevará a cabo una investigación exhaustiva y que ya trabaja en coordinación con la Cancillería colombiana en el proceso de repatriación de los restos.

¿Quiénes eran B King y Regio Clown?

B King, de 31 años, era originario de Santander y vivía en Medellín. Su carrera en la música urbana lo llevó a colaborar con artistas como la DJ Marcela Reyes, con quien mantuvo una relación de casi nueve años. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Made in Cali, Como yo y Mi diosa.

Regio Clown, de 35 años, era oriundo del Valle del Cauca. Además de DJ y productor, se describía como empresario y guía espiritual. Su trabajo artístico consistía en fusionar música urbana con ritmos electrónicos y se había consolidado como colaborador cercano y asesor de B King.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis