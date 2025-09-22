Hallan sin vida a los artistas colombianos B King y Regio Clown tras desaparecer en México

Los músicos habían sido reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en Ciudad de México, donde se encontraban de gira. Sus cuerpos fueron localizados sin vida días después.

Los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, fueron hallados sin vida este lunes 22 de septiembre tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país, según informaron medios locales.

Fuentes de la Fiscalía del Estado de México, citadas por medios como El País y El Financiero, confirmaron el hallazgo de ambos músicos en esta región, ubicada en las afueras de la capital mexicana. Los artistas estaban desaparecidos desde el martes 16 de septiembre.

“Muchas gracias, mi México lindo y querido”, había escrito el lunes Sánchez en sus redes sociales junto a un video donde se le ve tras bambalinas después de su primer concierto en el país. “Excelente, rompiendo en México. Una belleza. Me siento contento, agradecido. Después de hoy vienen cosas gigantes, en el nombre de Dios”.

Por su parte, Herrera compartió un mensaje reflexivo el martes: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad: de pensamientos, emociones, intenciones y seres que muchas veces no están alineados con nuestra forma de sentir. No se trata de juzgar, sino de reconocer quién sí aporta y quién solo resta. En esa diversidad, he aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada”.

¿Qué pasó con B King y Regio Clown?

De acuerdo con la prensa mexicana, B King —expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes— y Regio Clown desaparecieron el último martes, un día después de agradecer a sus fanáticos en redes sociales por asistir a una presentación en Ciudad de México.

El jueves 18 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para ambos artistas. La última vez fueron vistos en el barrio de Polanco.

Según la descripción oficial, B King, de 31 años, vestía camiseta negra, pantalón deportivo y tenis blancos; mientras que Regio Clown, de 35 años, llevaba camiseta y pantalón deportivos negros, además de tenis.

El Tiempo precisó que ambos fueron vistos por última vez cerca de un gimnasio y que sus cuerpos aparecieron en las inmediaciones de Chalco, Estado de México, conocido como “las goteras” de la capital. El diario El Gráfico informó además que cerca de los cuerpos se halló una pinta atribuida al grupo criminal Familia Michoacana.

Además, la Policía de Colombia confirmó que B King era sobrino de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, exjefe del Clan del Golfo, quien cumplió condena en Estados Unidos hasta 2019. En una entrevista previa al programa Lo sé Todo, el propio músico había reconocido ese parentesco.

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos



Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada "guerra contra las drogas" a la que obligan a la humanidad y a América Latina



Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Reacciones en Colombia y México

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció antes del hallazgo y solicitó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo en la búsqueda de los artistas. En X (antes Twitter), vinculó el caso con el accionar de mafias internacionales y criticó el impacto del consumo de drogas en Estados Unidos.

Por su parte, Sheinbaum informó el lunes que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya investigaban la desaparición.

Tras confirmarse la muerte de los músicos, Petro volvió a pronunciarse en sus redes: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió.

