Hollywood llora la muerte de Diane Keaton: colegas de reparto y amigos se despiden con emotivos mensajes

Diversas figuras de la industria del cine rindieron homenaje a la legendaria actriz Diane Keaton, quien falleció este sábado 11 de octubre a los 79 años.

Bette Midler, compañera de Keaton en la exitosa comedia The First Wives Club (1996), compartió en Instagram una imagen en blanco y negro de la actriz luciendo su inconfundible sombrero y traje de chaqueta.

“La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni competitividad”, escribió Midler.

La ganadora del Oscar por Annie Hall (1977) y directora de varias películas también fue recordada por Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a su hija en El padre de la novia. “Trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa”, publicó la actriz.

Rosie O'Donnell expresó en redes su tristeza ante la noticia: “La noticia me rompe el corazón. ¡Amor para sus hijos! ¡Qué estilo, qué gracia! La extrañaremos”, escribió.

La actriz Elizabeth Perkins también la recordó con cariño y admiración: “Diane era un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso. Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente y auténtica”.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la causa del fallecimiento de Diane Keaton. Su legado, sin embargo, continúa vivo en las pantallas y en el corazón de quienes trabajaron con ella.

Diane Keaton en una conferencia de prensa en el 10º Festival de Cine de Zúrich (ZFF) en Zúrich, Suiza, el 1 de octubre de 2014.Fuente: EFE

¿Quién era Diane Keaton?

Nacida como Diane Hall (5 de enero de 1946) en Los Ángeles, Keaton comenzó su carrera en el teatro neoyorquino. Debutó en Broadway en 1968 con el musical Hair, destacando por negarse a participar en una escena de desnudo colectivo. Poco después, una audición abierta la llevó a coprotagonizar junto a Woody Allen la comedia Play It Again, Sam, con la que también conquistó al público del cine.

El debut de Diane Keaton y su consagración con El Padrino y Annie Hall

Su debut en la gran pantalla fue con la película Loverstang other stangers, en 1970, el comienzo de su época dorada, en la que participó en dos colaboraciones que marcarían su carrera.

Por un lado, se consolidó en el drama de culto al participar en la saga de Francis Ford Coppola El Padrino (1972) y El Padrino II (1974). Por otro, profundizó en su relación profesional con Woody Allen, trabajando en filmes como El dormilón (1973) y La última noche de Boris Grushenko (1975).

En 1977, llegaría hasta la cima con Annie Hall. Su interpretación de la neurótica e ingeniosa Annie le valió el Oscar a la mejor actriz, consagrándola como un icono cultural.

