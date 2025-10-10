Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Somos una misma": La Chilindrina protagoniza parodia de 'La Sustancia' junto con Paola Montes de Oca

La Chilindrina
La Chilindrina | Fuente: HBO
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

De las Nieves se inyecta la sustancia rejuvenecedora y se encuentra con su versión más joven, interpretada por Paola Montes de Oca, quien llegó a encarnarla en la serie Chespirito: sin querer queriendo.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz María Antonieta de las Nieves protagonizó un anuncio publicitario para la plataforma HBO Max al lado de la actriz Paola Montes de Oca, quien la interpretó en la serie Chespirito: sin querer queriendo.

Para el comercial, se realizó una parodia inspirada en La Sustancia, la película protagonizada por Demi Moore, con la que obtuvo su primer Globo de Oro por interpretar a Elisabeth Sparkle.

En esta versión, De las Nieves, reconocida por interpretar a La Chilindrina durante más de cinco décadas, recibe una sustancia que promete convertirla en una versión mejorada de sí misma.

Tras inyectarse el producto, la actriz se mira frente al espejo con una apariencia rejuvenecida, representada por Montes de Oca. "¡Funcionó!", exclamaron, antes de soltar la frase clásica de la hija de Don Ramón: "Fíjate, fíjate, fíjate".

Un guiño a más frases clásicas de La Chilindrina

El anuncio continúa con un diálogo tomado de la película: "Pero recuerda... debemos respetar el balance, somos una misma", dice María Antonieta de las Nieves. Su versión joven responde con otra de las frases más recordadas del personaje: "No oigo, no oigo... soy de palo, tengo orejas de pescado". 

En la parte final del comercial, ambas comparten un momento de reconciliación y deciden ver una película juntas en la plataforma. "Mococha pechocha", le dice De las Nieves a Montes de Oca, un sobrenombre con el que Chespirito solía referirse a la veterana actriz. 

En la escena final, ambas sellan el momento con un emotivo abrazo.

No es la primera vez que María Antonieta de las Nieves participa en una campaña para un servicio de streaming. En 2017, volvió a caracterizarse como La Chilindrina para promocionar una nueva temporada de Stranger Things en Netflix.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
La Chilindrina HBO La Sustancia Famosos María Antonieta de las Nieves Chespirito: sin querer queriendo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA