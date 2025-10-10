"Somos una misma": La Chilindrina protagoniza parodia de 'La Sustancia' junto con Paola Montes de Oca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz María Antonieta de las Nieves protagonizó un anuncio publicitario para la plataforma HBO Max al lado de la actriz Paola Montes de Oca, quien la interpretó en la serie Chespirito: sin querer queriendo.

Para el comercial, se realizó una parodia inspirada en La Sustancia, la película protagonizada por Demi Moore, con la que obtuvo su primer Globo de Oro por interpretar a Elisabeth Sparkle.

En esta versión, De las Nieves, reconocida por interpretar a La Chilindrina durante más de cinco décadas, recibe una sustancia que promete convertirla en una versión mejorada de sí misma.

Tras inyectarse el producto, la actriz se mira frente al espejo con una apariencia rejuvenecida, representada por Montes de Oca. "¡Funcionó!", exclamaron, antes de soltar la frase clásica de la hija de Don Ramón: "Fíjate, fíjate, fíjate".

Un guiño a más frases clásicas de La Chilindrina

El anuncio continúa con un diálogo tomado de la película: "Pero recuerda... debemos respetar el balance, somos una misma", dice María Antonieta de las Nieves. Su versión joven responde con otra de las frases más recordadas del personaje: "No oigo, no oigo... soy de palo, tengo orejas de pescado".

En la parte final del comercial, ambas comparten un momento de reconciliación y deciden ver una película juntas en la plataforma. "Mococha pechocha", le dice De las Nieves a Montes de Oca, un sobrenombre con el que Chespirito solía referirse a la veterana actriz.

En la escena final, ambas sellan el momento con un emotivo abrazo.

No es la primera vez que María Antonieta de las Nieves participa en una campaña para un servicio de streaming. En 2017, volvió a caracterizarse como La Chilindrina para promocionar una nueva temporada de Stranger Things en Netflix.