El cantante Diego Torres y su esposa Débora Bello se separaron tras casi 17 años de relación sentimental. | Fuente: Instagram / Débora Bello

En plena pandemia, el cantante argentino Diego Torres anunció su matrimonio con su pareja Débora Bello, a quien le unía una relación de 16 años y con quien tiene una hija de nueve años. Sin embargo, en diciembre de 2021, la pareja se separó, y este marzo el artista decidió sincerarse sobre los motivos de la ruptura.

"[Durante la pandemia] me separé. Imagínate que eso es un cambio drástico en la vida. Es como una bisagra en la vida. Me sucedieron una cantidad de emociones en la pandemia que fueron difíciles de ordenar y de acomodar. Ahí es donde entra la terapia", relató Torres en entrevista con el medio Infobae.

Para el intérprete de "Tratar de estar mejor", la disolución de su relación significó una etapa difícil que aún no ha podido superar. "Fue súper doloroso y no deja de serlo. Y yo soy muy emocional, y entonces las cosas repercuten y el instrumento se afecta mucho con lo emocional también, el instrumento de la voz. El nudo en la garganta y la angusta en el pecho hace que la voz se baje", indicó.

Sin embargo, Diego Torres aseguró mantener la esperanza de que el tiempo cure este episodio de su vida. De momento, él y Débora Bello guardan una buena relación. "Realmente lo más importante es Nina y llevarnos bien, nos queremos mucho con Débora, es una gran mujer, la admiro profundamente, su historia de vida, lo madre que es me da tranquilidad de estar acá trabajando", comentó.





Diego Torres: Así anunció su separación de Débora Bello

En diciembre de 2021, a un año de haberse casado con Débora Bello, Diego Torres reveló en el programa de la conductora argentina Mirtha Legrand que ambos estaban separados. "Estoy solo acá, suelto", dijo entonces, confirmando los rumores de su crisis matrimonial, después de 17 años de relación sentimental.

"Creo que es una buena ocasión para aclararlo: estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho. Tenemos una hija que amamos, nos tratamos muy bien", señaló el artista de 51 años.

Aunque Bello no se pronunció específicamente sobre el tema, en sus redes sociales publicó un post en el que decía: "Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y empinado, busca a tus amigos, tómalos de las manos y apóyate en ellos para repecharlo. No lo intentes solo, no podrás lograrlo y si lo logras, será a un costo alto. Con los que te quieren, se hará más liviano y todo lo oscuro un poco más claro".

Asimismo, Diego Torres reveló algunos motivos de su separación: "Las relaciones largas tienen idas y vueltas, y toda esta situación no ha sido fácil. Por la pandemia, mi trabajo se vio afectado y eso también te influye como persona. Lo importante es que nos llevamos bien, nos queremos mucho y somos gente muy tranquila".





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.