Antes de ingresar a la franquicia de Marvel en el papel de Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen ya era una actriz conocida en la industria cinematográfica. Pero no cabe duda de que su rol como la 'Bruja Escarlata' le dotó de una fama global con la que ha sabido lidiar, gracias en parte a los consejos de sus hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen.

Durante una entrevista con The Independent, la estrella de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" se refirió a las recomendaciones que recibió de las gemelas Olsen, quienes alcanzaron gran popularidad a fines de los años 80 por sus interpretaciones en la serie "Tres por tres". Para navegar por la industria de la fama, según la actriz, existe una regla dorada: "'No' es una oración completa".

Con esa advertencia como guía, Elizabeth Olsen ha rechazado cualquier cosa que no haya querido hacer, como asistir a premiaciones como los Emmy o los Oscar. "No me gusta presentarme en las entregas de premios", dijo la actriz. "Lo intenté y no me gusta. No vale la pena la sensación de desmayo que siento cada vez que voy. Simplemente no vale la pena", añadió.

Elizabeth Olsen sobre Mary-Kate y Ashley: "Me han enseñado cómo comportarme"

Ya anteriormente, la menor de las hermanas Olsen ha hablado con franqueza sobre su lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico. Por eso es que admira tanto a Mary-Kate y Ashley: ellas supieron manejar la fama a edades muy tempranas.

"Creo que mis hermanas son unas de las personas más asombrosas a las que mirar, con o que han creado para sí mismas y cómo se comportan", dijo.

"Estoy realmente asombrada por lo que han construido y creo que se debe a que tienen una perspectiva tan saludable, y solo podría beneficiarme de esa perspectiva saludable. Creo que me han enseñado cómo comportarme", agregó.

En defensa de las cintas de Marvel

En la misma entrevista, Elizabeth Olsen también se refirió a las opiniones adversas que reciben las películas de Marvel de algunas personalidades del cine, como fue el caso de Martin Scorsese o Francis Ford Coppola.

La actriz señaló que le incomodaba que estas películas sean vistas como una forma de arte inferior, ya que le quitan mérito al equipo que está detrás de su realización.

“Estos son algunos de los escenógrafos, diseñadores de vestuario y operadores de cámara más asombrosos. Siento que disminuirlos con ese tipo de crítica les quita a todas las personas que hacen películas premiadas, que también trabajan en estos proyectos” expresó la actriz que encarna a Wanda Maximoff.

Incluso, señalo que puede entender la crítica desde el punto de vista actoral, pero recalcó que esta crítica no puede aplicarse para todos los que participan. “Creo que arrojar a Marvel debajo del autobús le quita a los cientos de personas con mucho talento del equipo. Ahí es donde me pongo un poco agresiva con eso”.

