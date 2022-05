Dolly Parton entrará al Salón de la Fama del Rock & Roll. | Fuente: AFP

Dolly Parton entrará al Salón de la Fama del Rock & Roll, a pesar de que la artista rechazara su nominación en marzo tras considerar que no merecía el reconocimiento.

Desde la Fundación Rock and Roll Hall of Fame, que rinde tributo a los rostros más influyentes de la industria musical desde 1983, se anunció este miércoles que Parton estaba entre los elegidos para la edición de 2022.

"Su música movió generaciones e influenció a muchos artistas que los siguieron", afirmó el presidente de la institución, Greg Harris, sobre la carrera de los artistas laureados este año.

Sin embargo, un mes después de que se conocieran los nominados, Dolly Parton escribió en su cuenta de Instagram que estaba "extremadamente halagada y agradecida", pero que no sentía haberse ganado "ese privilegio".

“Realmente no quiero que los votos se dividan por mi culpa, así que respetuosamente debo retirarme”, continuaba la publicación.



El pedido de los fans

Aunque, tras la insistencia de su público, la estrella del country acabó dando marcha atrás y la semana pasada manifestó en una entrevista para la radio pública estadounidense, NPR, que aceptaría el reconocimiento si los seguidores así lo decidían.

Y es que la organización del Salón de la Fama permite al público participar del proceso a través de votaciones en su página web.

Para ser candidatos a entrar en el Salón de la Fama, los músicos deben haber sacado su primer disco, al menos, 25 años antes de la nominación.

De esta manera, Dolly Parton se convierte así en la galardonada que tuvo que esperar más hasta ser miembro del Salón de la Fama, pues su primera grabación comercial salió a principios de los sesenta.



Otros elegidos para el Salón de la Fama del Rock & Roll

Además de Dolly Parton, artistas como el rapero Eminem, la rockera Pat Benatar, el dúo pop Eurythmics, el cantante y compositor Lionel Richie y la cantautora Carly Simón formarán parte del Salón de la Fama del Rock & Roll a partir de este año, y serán homenajeados el próximo 5 de noviembre en una ceremonia en el teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

Con una trayectoria que arrancó en los años 60, Dolly Parton cuenta con más de 40 años de presencia en el mundo de la música. Su peculiar voz alcanzó su cumbre en la década de 1970 y desde entonces ha mantenido una calidad que le permitió ganar siete premios Grammy, además de otros reconocimientos.

(Con información de EFE).



