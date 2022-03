La cantante Dolly Parton aseguró que no desea integrar el Salón de la Fama del Rock & Roll. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Bridget Bennett

La cantante de música country Dolly Parton rechazó este lunes formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.



Desde su cuenta de Instagram, la artista de 76 años publicó un mensaje en el que afirmó sentirse "extremadamente halagada y agradecida por haber sido nominada" a integrar el museo situado en Cleveland (EE.UU.). Sin embargo, repuso: "No siento que me haya ganado ese derecho". Razón por la que no desea "que los votos se dividan" por su "culpa".

"Así que respetuosamente debo retirarme", añadió la cantante de éxitos como "Islands in the Stream" y "Rockin' Years"."Espero que el Salón de la Fama del Rock & Roll entienda y esté dispuesto a considerarme nuevamente, si alguna vez soy digna".

Además de Dolly Parton, otro artista también se negó a ser incluido en dicha institución. Fue el caso de John Lydon, más conocido como Johnny Rotten y por haber sido el vocalista de los Sex Pistols, quien declinó en el 2006 a ser incluido en el Salón con una carta furiosa.

Con una trayectoria que arrancó en los años 60, Dolly Parton cuenta con más de 40 años de presencia en el mundo de la música. Su peculiar voz alcanzó su cumbre en la década de 1970 y desde entonces ha mantenido una calidad que le permitió ganar siete premios Grammy, además de otros reconocimientos.

Dolly Parton y su comunicado en el que rechaza su ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll. | Fuente: Instagram / Dolly Parton

Inspirada a grabar un disco de rock & roll

Por otro lado, en su comunicado, Dolly Parton anunció que esta tentativa de formar parte del Salón de la Fama del Rock & Roll la inspiró a "sacar un gran álbum de rock & roll en algún momento en el futuro".

Para ella, grabar este disco es "algo que siempre" ha "querido hacer". "Mi esposo es un fanático del rock & roll y siempre me animó a hacer uno", agregó.

Finalmente, la 'Reina del country' le deseó "buena suerte a todos los nominados" y agradeció nuevamente "por el cumplido". "Rock on!", señaló al cierre de su mensaje.

En febrero de 2021, Dolly Parton también declinó a otro honor que sus seguidores quisieron hacer en su nombre. Luego de que miles de personas apoyaran un proyecto de ley para inmortalizar su figura en una estatuta en el Capitolio de Tennessee, su estado natal, ella se negó a que se hiciera realidad.

"Me siento honrada por su intención, pero he pedido a los líderes del legislativo estatal que retiren el proyecto de ley de toda consideración. Con todo lo que está pasando en el mundo, no creo que sea apropiado ponerme en un pedestal en este momento", dijo entonces.









