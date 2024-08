Don Omar revela que tuvo batallas más duras que el cáncer: "Estoy libre de drogas y no tomo alcohol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Don Omar tuvo que enfrentar una difícil batalla contra el cáncer de riñón durante su regreso a los escenarios. A pesar de sufrir síntomas preocupantes como agotamiento, fiebre y dolor corporal, continuó con las presentaciones de su gira Back to reggaetón, atribuyendo inicialmente sus malestares a la deshidratación.

"Todo estaba muy bien, estábamos trabajando en la gira. En el show de Las Vegas yo me estaba sintiendo muy enfermo, tenía mucha fiebre, mucho dolor de cuerpo y sentía que algo no estaba bien. Pude hacer el show de Las Vegas sumamente enfermo. Descansé como tres días, comencé a sentirme mejor y decidí hacerle caso omiso a lo que estaba sintiendo", dijo a People.

Pronto los síntomas empeoraron, la presencia de sangre en su orina hizo que entrara en pánico.

"Comencé a tener hemorragia interna que se estaba reflejando en mi orina. Estuve alrededor de dos o tres semanas super asustado. No sabía que estaba pasando, me comencé a auto-medicar. Venía de hacer mucha actividad física, tengo un show de dos horas en tarima y esas dos horas llevan esfuerzo físico; se suda muchísimo. Pensaba que estaba deshidratado, lamentablemente no", comentó.

¿Qué tipo de cáncer tiene Don Omar?

La gravedad de su situación llegó en mayo de este año, después de un concierto en el Hard Rock Stadium, donde finalmente buscó ayuda médica.

"Ese fue un día sumamente difícil. La temperatura estaba como a 105 grados, tuve que hacer un show a las 12 del mediodía. La temperatura era de locos, yo sentía que ya venía deshidratado. Estaba teniendo la hemorragia y ese día mi cuerpo sintió un shutdown. Ese día, tan pronto terminé el show, sentía que me quería desmayar, que algo no estaba bien. La hemorragia empeora y yo decido llamar a mi doctor", reveló.

Luego de una serie de exámenes médicos, Don Omar fue diagnosticado con carcinoma de células renales en el riñón izquierdo.

"Nadie sabía nada, nadie, solo mi esposa. Esa es la razón de haber tomado acción tan rápido. Yo entré en pánico. A mí me dijeron que cuando un paciente llegaba con una hemorragia, como la que yo tenía literalmente, era indicio de que estaba muriendo. Venía de celebrar la vida, de celebrar el triunfo, de celebrar los éxitos, de celebrar la música, y de momento me dijeron, 'Quizás te estás muriendo' y no lo sabía. Nunca tuve un dolor, nunca sentí molestia", aseguró.

Tras su cirugía, el 18 de junio, el artista reveló públicamente su lucha contra el cáncer. La decisión de extirpar el riñón afectado se tomó para evitar que el tumor creciera y alcanzara una etapa más avanzada y difícil de tratar.

"Tuve que extirparme mi riñón izquierdo completo, ya no tengo mi riñón izquierdo, estoy solamente funcionando con el riñón derecho. Mi tumor medía dos milímetros; estaba en el punto de cáncer etapa uno, casi convirtiéndose en cáncer etapa dos. Lo que hubiese sucedido — si nada de esto pasaba— es que en un año mi tumor iba a crecer al tamaño de tres milímetros y después de tres milímetros es cáncer etapa tres y no hay vuelta atrás, no hay cura", contó.

A pesar de los bajones físicos y emocionales, el cantante resaltó que este episodio fortaleció su fe y lo llevó a valorar más la vida.

¿Don Omar está libre de cáncer?

Aunque los médicos le recomendaron un descanso de 90 días, Don Omar decidió continuar con su gira, pero con la promesa de continuar con su tratamiento una vez concluida.

"Hice un acuerdo, le prometí a mis doctores que regresaba a la gira y que tan pronto termine [en septiembre] regreso a Orlando a comenzar mi tratamiento. No tengo que hacer quimioterapia, no tengo que hacer radiación, no tengo ningún otro tipo de cambio en mi dieta o mi estilo de vida. Sí siento un cambio como persona, como alguien que ahora miro la vida como privilegiado", expresó.

Durante la charla, Don Omar también agradeció el apoyo de su esposa, quien fue su principal soporte emocional.

"Sin mi esposa yo no lo hubiera logrado, yo tenía mucho miedo. Todo, todo, fue el soporte. Yo no tenía con quien hablar y sé que ella dentro de todo se dedicó a escucharme, a escuchar si tenía miedo, a escuchar que no me quería morir, y siempre escuché lo mismo: 'Todo va a estar bien'",



Don Omar revela que tuvo batallas más duras que el cáncer

Don Omar expresó que, aunque el cáncer fue un desafío significativo, no lo considera su batalla más dura. Para él, superar la adicción al alcohol y las drogas fue más difícil, ya que representó enfrentarse a "demonios más grandes".

"No, esta no es la batalla más dura. El dolor de los procesos era nuevo, totalmente nuevo para mí. La carga mental era nueva para mí, pero yo batallé con demonios más grandes. Yo hoy en día estoy libre de drogas, hoy en día no tomo alcohol. De las batallas más grandes que viví es no seguir permitiendo que la forma en la que crecí siguiera definiendo quién soy como adulto. Y si me preguntas de esas batallas, han sido más fuertes que esta", concluyó.

