"No puedo comer chifón en público": David Villanueva cuenta que 'Al fondo hay sitio' lo puso en aprietos

David Villanueva conversó de su trayectoria con Alan Diez en el programa 'Así somos'. | Fuente: RPP

David Villanueva sigue sorprendido por el impacto que generó su aparición en la serie Al fondo hay sitio, especialmente por la escena que compartió su personaje con la dulce 'Charito' (Mónica Sánchez). Como se recuerda, la matriarca de la familia Gonzáles había creído encontrar a su alma gemela en Xavi Sanz (David Villanueva) después de separarse de Koki Reyes (Paul Vega); sin embargo, nunca imaginó que el galán español la rechazaría públicamente, minimizando su relación.

Los reproches traspasaron las pantallas; desde entonces, el actor fue blanco de reclamos por la cuestionable actitud de su personaje. "Me han subido la palta, desde que voy a comprarla la señora me dice '¡Te portaste muy mal con Charito!' Se enfadan de verdad", contó en el programa Así somos de RPP. "El otro día que fui al mercado y me dijeron '¿Cómo puede ser que te portes así con Charito?' Yo trato de explicarles que solo se trata de una ficción, pero insisten en que me porte mal con ella", comentó.

La escena fue determinante para que el personaje de Mónica Sánchez se despida de Al fondo hay sitio; han pasado varias semanas y su regreso a la serie todavía sigue siendo incierto.

David Villanueva: "Le cogí gusto al chifón"

David Villanueva también relató que vivió una divertida anécdota vinculada al chifón, aquel postre que 'Charito' hiciera popular en la serie y con el que era capaz de cautivar el paladar de quien tenía la suerte de probarlo.

"A raíz de la serie, como tuve que comer tantas veces chifón, le cogí gusto. Ahora me gusta el chifón", dijo seriamente el actor español.

Al vivir en un edificio donde hay una panadería sobre el primer piso, David no pudo resistirse al postre cuando lo vio desde una vitrina. Sin embargo, por más esfuerzo que hizo para pasar desapercibido, las empleadas del lugar no se lo permitieron.

"Un domingo por la mañana, que hace frío, me apetece un chifón. Bajo, voy a la vitrina y le digo a la señora que me venda un croissant de chocolate, unas galletas, un chifón y tras cosas. Quise pasar por encima (del chifón), pero ella me preguntó riéndose si realmente yo quería un chifón. Cuando voy a pagar me dice: ‘Lleva usted un croissant de chocolate, un chifón... de la Charito y galletas’. En ese preciso momento me di cuenta que no puedo comer más chifón públicamente, por lo menos, no podía pedirlo. Ahora me da vergüenza pedirlo, cada vez que pido un chifón, me quedan mirando", dijo entre risas.

David Villanueva y su ingreso a Esto es Guerra

David Villanueva recuerda con detalle su llegada a Perú. Coincidentemente, ocurrió un 28 de julio de 2013, un día que marcaría el inicio de su trayectoria en la televisión peruana. "Me di cuenta que la gente es muy patriota, era un día gris limeño y todos con banderas. Llegué sin saber que eran Fiestas Patrias", comentó

Según dijo, la decisión de trasladarse a Perú fue fruto de una intuición y la invitación de una persona que conoció en Madrid.

"Sabía que era un momento de un cambio, veníamos de una crisis social y económica, no solamente en España, sino a nivel global", explicó. A los 30 años, Villanueva sintió que debía buscar nuevas oportunidades fuera de España. "Pensé en México, Colombia y Miami; de ahí apareció Perú por consecuencia de varias cosas".

Dos semanas después de su llegada, David Villanueva logró integrarse a Esto es Guerra. Su ingreso al programa fue casi fortuito.

"Hice un casting para otro programa; ahí conozco a Fiorella Chirichigno y me dice: 'Oye, creo que tu perfil encajaría en un reality'. Yo le respondí que era actor, pero igual le di mi teléfono", relató. Esa misma noche, Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, lo contactó. Aunque inicialmente Villanueva se mostró reacio debido a su formación actoral, la necesidad económica lo hizo reconsiderar.

Pocos días después, recibió una llamada para presentarse a un casting en Santa Beatriz. "Ese mismo día fui y esa misma noche me aprobaron para Esto es Guerra. Un 18 de agosto del 2013 entre al reality, mi vida cambió. recordó.

El salto a las telenovelas

El paso por Esto es Guerra fue solo el comienzo. Poco después, David Villanueva recibió la oportunidad de interpretar a Don Juan Tenorio en una obra de teatro, al lado de Carolina Cano, Pancho Cabrera y Junior Silva. "Ahí fue que tuve que aprovechar la oportunidad para que el Perú me conozca como actor", señaló.

Esta actuación llamó la atención de Michelle Alexander, quien lo invitó a audicionar para la telenovela Amor de Madre. "Todavía me acuerdo cómo iba en el taxi por la vía expresa llorando y agradeciendo por ese primer contrato en mi vida de una novela como protagonista. Eso nunca se me va a olvidar; ahí fue el despegue de mi carrera en Perú".

David Villanueva es parte de una adaptación teatral de una de las obras más exitosas del dramaturgo inglés Noël Coward, Espíritu travieso. Wendy Vasquez, Andrea Luna, Celeste Viale, Cecilia Rechkemmer, Sebastián Stimman y Danitza Montero también integran el elenco.

Las entradas se pueden adquirirse a través de la plataforma de Teleticket o también en la misma boletería del Teatro Ricardo Blume (Jr. Huiracocha 2160, Jesús María). La temporada va hasta el 7 de octubre y las funciones van de la siguiente manera: jueves, viernes, sábado a las 8:00 p.m. domingos a las 7:00 p.m. y lunes popular, 8:00 p.m.

"Me he acostumbrado a aceptar que soy dos cosas. Soy lo que soy gracias a Perú y a España, soy lo que soy gracias a los insumos que me ha dado España y a las oportunidades que me ha dado Perú", concluyó.

Mira la entrevista completa a David Villanueva

