Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje en "Dragon Ball Z", murió por impactos de bala. | Fuente: Instagram

El actor mexicano de doblaje Luis Alfonso Mendoza ─famoso por doblar a Gohan del anime "Dragon Ball Z" y a Sheldon Cooper en la comedia "The Big Bang Theory" ─ murió por impactos de bala, junto a una mujer y otro hombre, en un barrio del centro de Ciudad de México.

La Fiscalía General de la Justicia (FGJ) de Ciudad de México había informado del asesinato de tres personas por arma de fuego este 29 de febrero, entre ellas Mendoza, además de otro hombre y una mujer. Las primeras versiones señalan que el pleito posiblemente se sucitó por el litigio de un inmueble.

"Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el hoy posible responsable disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también hería a dos hombres que quedaron entre el auto y la entrada del inmueble", detalló la Fiscalía sobre el caso del actor que prestó su voz a varios personajes animados como el Conde Pátula y Bugs Bunny.

La Fiscalía no ha ofrecido más actualizaciones del caso de Luis Alfonso Mendoza, por lo que la investigación del motivo y el responsable siguen abiertas.

En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales la #SSC informa que según las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se sucitó por el litigio de un inmueble; Policías de la #SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/J6fKTsywuS — SSC CDMX (@SSP_CDMX) February 29, 2020

AMIGOS SE DESPIDEN

El mexicano Luis Alfonso Mendoza le dio su voz a Gohan en el anime "Dragon Ball Z" desde 1997. A pesar de que este es su trabajo más reconocido, también fue la voz latina detrás de de Sheldon Cooper en "The Big Bang Theory", Joey Tribbiani de "Friends" y Dexter de la serie animada "El laboratorio de Dexter".

Tras conocerse la identidad de Mendoza, artistas del doblaje en México, expresaron su pésame en las redes sociales al considerarlo uno de los maestros de la profesión.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi 'look' de náufrago, y hoy ya no estás, Luis Alfonso. ¡Que alguien me lo explique! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años. Ayer fue un día triste", tuiteó Mario Castañeda, que ha doblado el personaje de Goku del sintonizado anime "Dragon Ball".

"Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP (descanse en paz)", tuiteó el actor Lalo Garza. (EFE)