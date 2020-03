El actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza murió por impacto de bala en un barrio del centro de Ciudad de México. | Fuente: Captura de pantalla

El caso de Luis Alfonso Mendoza ha conmovido México. El actor de doblaje falleció, el pasado sábado 29 de febrero, según anunciaron los medios mexicanos. Según información de las autoridades de México, las causas de su muerte fueron por impactos de bala.

El actor, de 55 años, era conocido en el mundo de doblaje en Latinoamérica. Es más recordado por dar la voz al joven Gohan en “Dragon Ball Z”. Además, interpretó a otros personajes como Sheldon Cooper, en “The Big Bang Theory”, Daniel San en “Karate Kid” y Joey Tribbiani, en “Friends”.

EL CASO

La Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México informó sobre el asesinato de tres personas por arma de fuego el pasado 29 de febrero. Entre los fallecidos se encontraba Mendoza, además de su esposa, Lourdes Adame, y su cuñado. Las primeras versiones señalan que el hecho posiblemente se suscitó por el litigio de un inmueble.

"Primeras versiones de vecinos indicaron que se suscitó una gresca por el litigio del inmueble, lo que ocasionó que el posible responsable disparara contra una mujer que subía a un vehículo color guinda, mientras que también hería a dos hombres que quedaron entre el auto y la entrada del inmueble", detalló la Fiscalía sobre el caso del actor que prestó su voz al personaje de “Dragon Ball Z”.

La Fiscalía no ha ofrecido más actualizaciones del caso de Luis Alfonso Mendoza, por lo que la investigación del motivo y el responsable siguen abiertas.

En relación a los hechos ocurridos en calles de la #ColoniaPortales la #SSC informa que según las primeras versiones señalan que la gresca posiblemente se sucitó por el litigio de un inmueble; Policías de la #SSC acordonaron la zona para facilitar las labores de la @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/J6fKTsywuS — SSC CDMX (@SSP_CDMX) February 29, 2020

SUS COMPAÑEROS SE DESPIDEN

Mario Castañeda, uno de sus amigos más cercanos y voz de Gokú para la versión de Latinoamérica, se despidió del mexicano. A través de su cuenta oficial de Twitter, el actor de voz contó que hace unos días compartió unas bromas con el fallecido Luis Alfonso Mendoza. Con clara tristeza, comentó que lo guardará en sus recuerdos.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique... Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...”, escribió Castañeda.

Actores de doblaje de México dieron el último adiós al fallecido Luis Alfonso Mendoza. | Fuente: Captura Twitter

Lalo Garza, actor de voz interpretó a Krillin —amigo de Gokú y Gohan— en el doblaje al español de “Dragon Ball Z” también pudo compartir muchos momentos con él.

“Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP.”, escribió la voz de Krillin en Twitter.

FANÁTICOS PIDEN JUSTICIA

El fallecimiento de Luis Alfonso Mendoza conmocionó a los fanáticos del anime, quienes lamentaron la terrible pérdida para la industria de doblaje mexicano. A través de las redes sociales, los usuarios compartieron frases de un Gohan adulto en “Dragon Ball Z”.

En esa misma línea, criticaron la inseguridad que se vive en México, debido a la situación en la que falleció el actor de doblaje. “La inseguridad se llevó a Gohan”, se lee en un cartel que porta un fanático donde aparece la imagen del hijo de Gokú.