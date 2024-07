¿Dua Lipa está embarazada? La cantante compartió fotos con un avanzado estado de gestación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dua Lipa continúa con su carrera musical y ha sorprendido a sus seguidores en su última publicación en redes sociales. La intérprete de Don't Start Now compartió un video donde está embarazada. ¿En realidad está esperando un bebé? Sus seguidores comentaron el post esperando respuestas de la cantante; sin embargo, ella misma disipó los rumores de un posible estado de gestación.

Con unos jeans vaqueros y un polo blanco, la artista lució su vientre pronunciado y las sospechas aumentaron sabiendo que mantiene una relación con el actor inglés Callum Turner. No obstante, compartió un carrete de imágenes revelando que se trata de un nuevo proyecto para Porsche en el que no solo actuó, también dirigió y se encargó del guion.

"Proyecto de ensueño con el dream team. Cuando esto llegó por primera vez, mi única pregunta fue '¿Hasta dónde podemos llevarlo?' ¡Así que llegamos hasta el final!", escribió Dua Lipa. En el clip que está en YouTube, cuenta la historia de una mujer que sube al nuevo auto eléctrico de Porsche y se encuentra con un sinfín de situaciones como una boda, carreras de autos y más.

En una de las escenas, la intérprete aparece con una prótesis de embarazo y está en el asiento de atrás fingiendo tener contracciones. Teniendo conocimiento que todo era parte de un proyecto, todos sus fans quedaron más tranquilos: "¡Casi me desmayo cuando vi su barriguita!", "Se ve muy bien con una barriguita de embarazada", "Por un segundo, me sorprendí", "Estaba en shock", fueron algunos de los comentarios.

¿Dua Lipa quiere ser madre?

Si bien Dua Lipa confesó que en algún momento le gustaría formar una familia, descartó que actualmente esté pensando en convertirse en madre. En entrevista con la revista Vogue en su edición francesa, dejó en claro su posición.

“No tengo nada planeado, el único bebé en el que estoy pensando es mi nuevo disco. Para mí, cuando sea el momento adecuado, lo sabré. Pero hasta entonces tengo otras prioridades. Quiero seguir aprovechando al máximo mi juventud”, comentó la artista de 28 años.

Dua Lipa y su relación con Callum Turner

Dua Lipa y Callum Turner comenzaron a generar rumores de romance en enero de 2024, cuando fueron vistos juntos en la fiesta posterior al estreno de Masters of the Air en Londres. Su relación rápidamente atrajo atención, ya que fueron vistos juntos en varios eventos y lugares, incluyendo cenas y reuniones en Los Ángeles. La pareja hizo oficial su relación en Instagram en julio de este a{p, cuando la intérprete compartió fotos de ellos juntos en el Festival de Glastonbury.

Antes de mantener un romance con Turner, estuvo con Romain Gavras, conocido en la industria cinematográfica y musical ya que ha dirigido videos como No Church in the Wild, de Kanye West y Bad Girls, de MIA; en cine Athena, El mundo es tuyo, Notre Jour Viendra y Across the Universe. Antes de Dua Lipa, el cineasta francés tuvo una relación con Rita Ora; sin embargo, después de que terminaron, la cantante se casó con Taika Waititi. Por otro lado, la intérprete mantuvo un romance con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella.

