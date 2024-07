¿Se retira de la música? Adele hace inesperada revelación y anuncia "un gran descanso"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adele se distanciará de la música. La icónica cantante británica reveló que no tiene intenciones de lanzar nuevas canciones y que, por el contrario, anunció que quiere tener “un gran descanso” en su carrera luego de concluir su gira ‘Weekends With Adele’ en Las Vegas, Estados Unidos, el próximo 23 de noviembre.

Fue durante una entrevista al medio alemán ZDF que la artista de 36 años mencionó que no buscará lanzar su quinto álbum luego del estreno de ‘30’ el 2021.

"No tengo ningún plan para nueva música, en absoluto (…) Quiero un gran descanso después de esta gira y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo será por un tiempo", declaró la intérprete de canciones como: 'Rolling in the Deep', 'Someone Like You', 'Hello', 'When We Were Young', 'Easy on Me', entre otros éxitos.

En ese sentido, Adele señaló que el motivo de su alejamiento temporal de la música también se debe a que “odia absolutamente” la fama y que “extraña lo que era antes de que todo esto sucediera”.

“Extraño ser anónima. No me gusta ser famosa (…) Me encanta poder hacer música todo el tiempo y que la gente sea receptiva y le guste, porque eso es bastante inimaginable, eso nunca sucede (…) El hecho de que la gente esté interesada en mi voz y en mis canciones es bastante descabellado, no creo que alguna vez se vuelva normal, ¿saben? Así que vale la pena. Es simplemente encontrar el equilibrio”, resaltó.

Adele confesó que "no le gusta ser famosa" y que quiere tener su vida de antes. | Fuente: Instagram (adele)

Adele aseguró que no escribirá un álbum "por un buen tiempo"

Esta no es la primera vez que Adele habla de su alejamiento en la música. En enero de este año, la cantautora británica recalcó en uno de sus shows: "Simplemente no creo que vaya a escribir un álbum por un buen tiempo (...) pero la próxima vez que lo haga, iré a donde sea que vivan".

De acuerdo con la revista Rolling Stone y Billboard, Adele tiene la costumbre de "tomarse un tiempo para sí misma entre álbumes y giras" por lo que la noticia de su distanciamiento de la música no es algo alarmante para sus fans.

La cantante lanzó su primer álbum '19' el 2008. Luego, estrenó su segundo álbum '21' el 2011. Posteriormente, el 2015 dio a conocer su álbum '25' y otras seis canciones hasta su último disco '30', el 2021.

"Tengo que esperar a sentir algo. Si me siento inquieta, entonces sé que debo ir al estudio, y ahora mismo soy todo lo contrario", declaró la cantante a The Hollywood Reporter en diciembre del año pasado.

Adele es una de las cantantes británicas más exitosas de los últimos años.Fuente: Instagram (adele)

Adele realizará diez conciertos en Múnich, Alemania

El siguiente mes Adele tiene programado una serie de conciertos en la ciudad de Múnich, en Alemania. De acuerdo con Billboard, la cantante estará en diversos estadios —con capacidad para 80 mil personas— los días: 2, 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

La propia Adele recalcó también que su gira, de más de 100 presentaciones en vivo desde el 2022, la han dejado sentir que "su tanque está bastante vacío".

"Hace unos meses recibí una llamada sobre una serie de conciertos de verano. Estuve tan contenta con mis shows en el Hyde Park de Londres y mi residencia en Las Vegas, que no tenía otros planes. Sin embargo, tuve demasiada curiosidad como para no seguir adelante y entregarme a esta idea: un estadio emergente y personalizado diseñado alrededor del show que yo quiera montar", escribió la compositora en Instagram.

