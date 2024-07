¡Se casaron! Eddie Murphy y Paige Butcher contrajeron matrimonio en una ceremonia privada en el Caribe

Eddie Murphy y Paige Butcher son oficialmente marido y mujer. El actor nominado al Oscar, de 63 años, y la modelo australiana, de 44, se casaron tras comprometerse en septiembre de 2018, según confirmó People. La pareja tiene dos hijos juntos, de 8 y 5 años. Este es el segundo matrimonio para Murphy y el primero para Butcher.



La boda se celebró el martes 9 de julio en Anguila, en una pequeña ceremonia privada con familiares y amigos cercanos, de acuerdo a la publicación. Butcher lució un hermoso vestido blanco con corsé adornado con encaje diseñado por Mira Zwillinger y el cabello suelto, mientras que Murphy vistió un traje de color hueso de Brioni.



La noticia llega menos de un mes después de que Murphy y Butcher aparecieran juntos en el estreno de Un detective suelto en Hollywood: Axel F. en Los Ángeles. En el evento de Netflix, la pareja estuvo acompañada en la alfombra roja por las hijas de Murphy, Bria, de 34 años, Shayne Audra, de 29, y Bella Zahra, de 22, a quienes tuvo con su exesposa Nicole.

Eddie Murphy and Paige Butcher Are Married! Inside Their Private Caribbean Wedding (Exclusive) https://t.co/0xIZZQuuvx

En 2012, Eddie Murphy y Paige Butcher comenzaron a salir. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Izzy, el 3 de mayo de 2016. Luego, el 30 de noviembre de 2018, dos meses después de comprometerse, nació su hijo Max.



Butcher, quien no suele dar entrevistas, habló sobre su entonces prometido en los Globos de Oro 2020. Cuando le preguntaron qué le susurró Murphy en la alfombra roja, él le dijo a Extra: "Le dije lo maravillosa que se ve". Butcher añadió: "Él en realidad dice ese tipo de cosas todo el tiempo. Es muy dulce y romántico".



Tres años después, Murphy agradeció a Butcher y a sus hijos por su "amor y apoyo" al recibir el Premio Cecil B. DeMille en el mismo evento. "Quiero agradecer a Paige y a todos mis maravillosos hijos por su amor, apoyo e inspiración. Gracias", comentó.

A fines de junio llegaron noticias de Muy Muy Lejano. A punto de cumplirse 25 años desde el estreno de Shrek, y tras casi 15 desde su cuarta entrega, Eddie Murphy confirmó que ya estaba trabajando en una nueva película del famoso ogro verde.



Durante una entrevista con Collider mientras promocionaba el estreno de Un detective suelto en Hollywood 4 para Netflix, Murphy reveló:

"Empezamos a trabajar en Shrek 4 o [Shrek] 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y lo completaremos este año". En julio, DreamWorks Animation anunció que la película llegará a los cines en julio de 2026.



Las buenas noticias para los seguidores de la franquicia no terminan aquí, ya que actor estadounidense también anunció que se está preparando una película basada en el personaje de Burro, que se realizará posteriormente a la nueva entrega de Shrek.



"Shrek volverá y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", dijo Murphy. También aclaró que no está grabando ambos proyectos al mismo tiempo: "No, no al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, que creo que se estrenará en 2025 y luego haremos la de Burro".