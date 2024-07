'Gladiador 2': estreno, sinopsis, tráiler y todo lo que sabemos de la esperada secuela con Paul Mescal y Pedro Pascal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace casi 25 años, el estreno de Gladiador fue un gran acontecimiento en los cines. La película, dirigida por Ridley Scott, no solo conquistó a la audiencia con su magistral narrativa y batallas inolvidables, sino que también cautivó a la crítica especializada, obteniendo una gran cantidad de reconocimientos, incluidos cinco Premios Oscar.



Tras años de espera y con altas expectativas, Scott regresa a la arena con una segunda entrega que promete reavivar la llama de una de las películas más aclamadas de todos los tiempos. Esta vez, Paul Mescal y Pedro Pascal lideran el elenco de uno de los eventos cinematográficos más importantes del año.

¿De qué trata Gladiador 2?

Más de dos décadas después de los eventos originales de Gladiador (2000), Lucio Vero (Paul Mescal), el nieto del exemperador de Roma, Marco Aurelio, e hijo de Lucila (Connie Nielsen), vive con su esposa e hijo en Numidia. Soldados romanos, liderados por el general Marcus Acacius (Pedro Pascal), invaden, forzando a Lucio a la esclavitud.



Inspirado por la historia de Máximo Meridio, Lucio decide luchar como gladiador mientras se opone al gobierno de los jóvenes emperadores Caracalla (Fred Hechinger) y Geta (Joseph Quinn), quienes dirigen Roma con puño de hierro. Este será un viaje en busca de la fuerza y el honor para devolver al pueblo la gloria perdida del imperio.

¿Quiénes actúan en Gladiador 2?

En las primeras imágenes difundidas de Gladiador 2, se puede apreciar a Paul Mescal como Lucio Vero, el hijo de Lucila y sobrino del emperador Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix en la primera entrega. El actor de 28 años luce una armadura de batalla mientras sostiene una espada, listo para luchar contra sus enemigos.



También aparece Pedro Pascal, el actor de origen chileno que interpreta al general romano Marcus Acacius. Junto a Mescal, protagonizan una pelea épica y brutal por el futuro del imperio en el Coliseo, similar a la lucha de Máximo Meridio, interpretado por Russell Crowe, en la película original hace 24 años.



Al elenco se unen Denzel Washington, Joseph Quinn y Fred Hechinger, quienes interpretan a Macrinus y a los emperadores Geta y Caracalla, respectivamente. Además, regresa Connie Nielsen como Lucila y Derek Jacobi como el senador Graco. Completan el reparto Djimon Hounsou, Tim McInnerny, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah y Matt Lucas.

¿Qué vimos en el tráiler de Gladiador 2?

El primer tráiler se centra en la historia de Lucio Vero, interpretado por Paul Mescal, reviviendo el día inolvidable en el que presenció el enfrentamiento entre Máximo y Cómodo siendo aún un niño. Macrinus, interpretado por Denzel Washington, escucha atentamente antes de hacerle una propuesta que no puede rechazar.



El avance presenta emocionantes secuencias de lucha en el icónico Coliseo, grandiosas batallas de las legiones romanas, asedios e incluso un combate naval. Descubrimos las motivaciones de Lucio, ahora convertido en gladiador, obsesionado con la venganza, mientras una conspiración amenaza con desestabilizar el imperio.



Las imágenes son sangrientas y brutales. El director Ridley Scott despliega su maestría en la grandiosidad visual, mientras que Paul Mescal destaca por su interpretación comprometida. Además, el tráiler incorpora imágenes de la película original, protagonizada por Russell Crowe, subrayando su estrecha conexión narrativa con el éxito de 2000.

¿Cuándo se estrena Gladiador 2?

El póster oficial presenta a Paul Mescal arrodillado en la arena, listo para iniciar la batalla. La imagen hace un guiño a la escena final de la película original de 2000, donde Máximo, interpretado por Russell Crowe, lucha para vengar la muerte de su familia.



Además, la distribuidora encargada del estreno en Latinoamérica ha confirmado que la película llegará a los cines en Perú el 14 de noviembre, mientras que en Estados Unidos debutará el 22 del mismo mes. El primer tráiler fue lanzado el martes 9 de julio.

¿Qué dijo Russell Crowe sobre Gladiador 2?

Russell Crowe, quien ganó un Oscar por su papel como el general romano Maximus Decimus Meridius en la icónica película de acción de Ridley Scott, Gladiador, expresó su incomodidad con respecto a la secuela. Durante una entrevista en el programa Kyle Meredith With, el actor de 60 años mencionó que se siente "ligeramente incómodo" con el proyecto.



"Aunque estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace, hay ciertas cosas que he escuchado que me hacen pensar que no encajan con el viaje moral de ese personaje en particular", comentó Crowe. "Pero no puedo opinar mucho al respecto, no es mi lugar, ya que estoy bajo tierra. Así que veremos cómo resulta", concluyó.

¿Qué dijo Pedro Pascal sobre Paul Mescal en Gladiador 2?

El lanzamiento de las primeras imágenes de Gladiador 2 ha despertado una enorme expectativa debido a las impresionantes escenas que promete la nueva película dirigida por Ridley Scott. Con su estreno programado para noviembre de este año, se anticipa un enfrentamiento épico entre los personajes interpretados por los actores Paul Mescal y Pedro Pascal.



Para prepararse para su papel, Mescal se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento con el objetivo de alcanzar un físico comparable al de Russell Crowe en la película original, cuando interpretó al general Máximo Décimo Meridio. Pascal, su compañero de reparto, comentó este aspecto en una entrevista con Vanity Fair.



"¡Es brutal! Yo lo llamo 'El Muro Paul'. Se puso muy fuerte. Preferiría que me arrojen desde un edificio antes que volver a enfrentarme a él. Enfrentarse a alguien tan en forma, talentoso y mucho más joven... Además de que Ridley es un genio total, Paul fue una gran motivación para que yo sometiera a mi pobre cuerpo a semejante experiencia", declaró.

