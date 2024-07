"Despedirme en Perú es honrar la vida": Édgar Vivar se retira de los escenarios con show en el circo de la Chola Chabuca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Édgar Vivar regresa a Perú para formar parte del circo de la Chola Chabuca y confesó que esta será la última vez que visitará nuestro país ya que, con 75 años, siente que ya ha cumplido su ciclo en la actuación.

“Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira, y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de ‘Ñoño’ en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo”, señaló el artista mexicano que formará parte del show circense Mago de Oz.

Por otro lado, Édgar Vivar comentó que su decisión de retirarse de los escenarios también fue por el accidente que tuvo en abril donde tuvieron que ponerle siete puntos en la cabeza. “Tuve un accidente en el último programa de Vecinos que grabé en México, donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente”, dijo a Trome.

Asimismo, señaló que está agradecido por el amor que le han brindado sus seguidores: “Trabajo por gusto y no por reconocimiento. A mis 75 años, el aplauso del público es el mayor reconocimiento. La única forma en que quiero ser recordado es como una buena persona”, sentenció.

Ya terminaron las grabaciones del biopic de Chespirito

Por otro lado, Édgar Vivar confirmó que las grabaciones de la esperada bioserie Sin querer queriendo, que pronto llegará a Max, llegaron a su fin. Como se recuerda, en una rueda de prensa realizada en México, el histrión compartió detalles sobre su inclusión en el proyecto.

Además de ser requerido para brindar su testimonio y enriquecer el guion de la historia, el actor de 75 años, también interpretará a Agustín P. Delgado, un reconocido director y productor mexicano. "Yo voy a hacer un cameo, voy a interpretar a Agustín Delgado, un director de cine, quien bautizó a Roberto Gómez Bolaños como 'Chespirito'", explicó.

Édgar Vivar recalcó que su participación en la bioserie es principalmente informativa y espera que sus recuerdos y vivencias con el creador de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, le den más profundidad a la trama.

¿Cómo fue el accidente de Édgar Vivar?

En abril de 2024, Édgar Vivar sufrió un accidente durante el rodaje de un episodio de la serie Vecinos, según informó su colega César Bono. En una conversación con reporteros el viernes pasado, Bono compartió que Vivar "se cayó y se descalabró" mientras filmaban, lo que le recordó el trágico fallecimiento de Benito Castro.

Al ser preguntado si el accidente ocurrió durante la grabación, respondió: "Sí, hay cámaras en la calle, la caída está en video", detallando que Édgar estaba de pie y luego retrocedió hasta caer al suelo. Elías Solorio, productor de Vecinos, también mencionó que la escena en la que ocurrió el incidente era la última de la temporada con el actor, pero aseguró que habrá un convivio de fin de temporada donde podrían verlo.

