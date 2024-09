Donald Trump dice que Taylor Swift "probablemente pagará un precio" por respaldar a Kamala Harris

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la cantante Taylor Swift "probablemente pagará un precio" por haber apoyado públicamente a la vicepresidenta Kamala Harris en su candidatura presidencial tras el debate del martes por la noche.

En entrevista al programa Fox & Friends, el candidato republicano restó importancia al apoyo de la artista hacia su contrincante y declaró que nunca fue admirador de la intérprete de Shake it off. "Era solo cuestión de tiempo. No podía respaldar a Biden… Pero ella es una persona muy liberal. Parece que siempre apoya a un demócrata, y probablemente pagará un precio por eso en el mercado", expresó.

En 2020, Taylor Swift apoyó públicamente a Joe Biden y animó a Harris en su debate contra el entonces vicepresidente Mike Pence. Además, se ha mostrado abiertamente crítica con Trump, diciendo que avivó "el supremacismo y el racismo".

El apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris

Momentos después del debate presidencial, Taylor Swift, conocida por su gran influencia entre los jóvenes votantes, publicó en sus redes sociales un extenso mensaje en el que confirmó su respaldo a Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos.

"Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Estoy votando por @kamalaharris porque lucha por los derechos y causas que creo que necesitan un guerrero para defenderlas", escribió, alentando a sus seguidores a investigar las propuestas de los candidatos antes de emitir su voto.

El enfrentamiento entre Swift y Trump no es nuevo. El expresidente anteriormente compartió imágenes deepfake de la cantante en la que aparecía vestida como el Tío Sam con el mensaje: "Taylor quiere que votes por Donald Trump".

En su mensaje de respaldo a Harris, Taylor Swift se refirió a estas falsificaciones generadas por inteligencia artificial (IA) y expresó su preocupación por el uso de esta tecnología para difundir desinformación.

"Recientemente me di cuenta de que una IA de 'mí' falsamente apoyando la candidatura presidencial de Donald Trump fue publicada en su sitio", explicó Swift. "Esto realmente despertó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir desinformación".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis